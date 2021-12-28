港股乏力全日升56點　成交縮至不足千億　恒大系向好恒汽飆逾17%

美股聖誕假期後三大指數均造好，其中標指再創收市新高，升351點或0.98%，收報363032點；標指升65點或1.38%，收報4791點；納指亦升217點或1.39%，收報15871點。



上周五（24日）平安夜，恒指半日市升30點或0.13%，收報23223，4日累升478點或2.1%。港股今早復市，「黑期」升約125點，在23280點附近，料恒指今早高開逾百點，惟可能留意20天線或有阻力。



【16:13】港股乏力全日升56點

港股假期後首個交易日，明顯仍欠動力。恒生指數收報23280點，全日升56點或0.24%，成交額997.41億元，不足千億。

恒生科技指數跌0.9%，收報5569點。騰訊（0700）逆市跌2%，收報450.4元；美團（3690）挫1.15%，收報223.4元；阿里巴巴（9988）漲0.44%，收報113.5元。

恒大系造好，中國恒大（3333）全日飆9.5%，收報1.62元；恒大物業（6666）亦升2.3%，收報2.69元；恒大汽車（0708）漲逾17%，收報3.27元。



開拓藥業（9939）全日瀉逾7成，曾低見6.91元，收市報13.4元。

【14:27】恒指午後偏軟 本地地產股造好

恒指午後再轉升，現報23279點，升55點或0.24%；科指仍跌38點或0.69%，報5580點。大市成文額暫為741.66億元。

騰訊（0700）午後跌幅略為收窄，現跌2.1%，報450.6元。美團（3690）跌0.35%，報225.2元。阿里巴巴（0708）升0.71%，報113.8元。

本地地產股造好，恒隆地產（0011）升4.2%，報16.36元；長實（1113）仍漲3.6%，報49.45元；新世界（0017）揚2.87%，報30.5元。

吉利（0175）挫5.01%，報20.85元。

開拓藥業（9939）瀉69.1%，報13.96元。

藥明生物（2269）反彈2.12%，報89元。

保利協鑫（3800）漲7.7%，報2.81元。

【12:03】北水30日後首錄流出

港股未能承接美股升勢，先高開後倒跌，半日跌14點或0.06%，午報23209點；恒生科指跌55點或0.99%，午報5563點；恒生國指午報8175點，跌26點或0.32%；大市半日成交額558.42億元，而北水則自連續22日交易日淨流入後，首度錄得6.64億元流出。

騰訊（0700）、美團（3690）累市，半日分別挫2.9%及2.2%，午報447元和221元。阿里巴巴（9988）反覆轉升0.44%，午報113.5元；京東（9618）升0.1%，午報261.4元；網易（9999）升0.13%，午報150.9元。另外，快手（1024）挫3.5%，什報72.9元。

開拓藥業（9939）午市瀉67.5%，報14.68元，成交額8.55億元。

舜宇光學（2382）跌1.8%，午報248元；中國信達（1359）則漲13.85%，午報1.48元。

平保（2318）半日漲1.8%，午報57.15元。友邦（1299）亦微升0.2%，午報78.95元。

長實（1113）半日升近4%，午報49.65元，曾迫近50元關，半日成交額2.22億元。

濠賭、汽車及電力股急回吐。

【10:32】電力、汽車股回吐 長實飆逾4%

電力股回吐，潤電（0836）下降5.7%，報27.05元；中國電力（2380）亦跌4.5%，報5.35元。

汽車股亦回吐，比亞迪（1211）挫近2%，報257元；吉利（0175）亦跌4.3%，報21元；長汽（2333）跌3.8%，報25.95元。

長實 （1113） 逆市升逾4%，高見49.8元。長和系創辦人李嘉誠再度申報增持長實。李嘉誠自月初起主要循全資擁有公司購入長實，令被視為李嘉誠持有的長實權益增至46.40%，較長和 （0001） 主席、李嘉誠長子李澤鉅的46.34%為高。

恒指最新跌79點或034%，報23144點；恒生科指亦嘰跌79點或1.41%，報5540點。

【10:03】濠賭股向下

澳門發現首宗變種新冠病毒Omicron確診輸入個案，銀娛 （0027） 、金沙 （1928） 跌逾3%；永利 （1128） 跌逾4%；美高梅 （02282） 跌逾2%；澳博 （0880） 跌逾1%；新濠 （00200） 跌3%。

【09:45】內房股造好 恒大飆逾9%

恒指倒跌約55點，最新報23167點。恒生科指亦跌30點或0.54%，報5588點。騰訊（0700）續跌1.8%，報452元。美團（3690）挫2.2%，報221元；阿里巴巴（9988）微跌0.1%，報112.9元。另快手（1024）續跌3%，報73.25元。

中國信達（1359）續揚18.46%，報1.54元。

融創中國（1918）升4.83%，報11.72元；中國恒大（3333）飆9.5%，報1.62元。

中國中藥（0570）升10.7%，報4.54元。

【09:20】假期後港股高開58點

恒指高開58點或0.25%，報23282點；國指高開19點或0.23%，報8220點；科指高開15點或0.28%，報5635點。大市成交額暫為22.69億元。

網易（9999）高開2.12%，報153.9元；阿里巴巴（9988）微升0.27%，報113.3元；京東（9618）微升0.69%，報263元；騰訊（0700）則跌0.52%，報457.8元。

快手（1024）、美團（3690）達成互聯互通戰略合作，前者跌0.33%，報75.3元‧，後者微升0.7%，報227.6元。

中國恒大（3333）全國復工逾9成，股價今早高開升3.3%，報153元；恒大物業（6666）漲2.66%，報2.7元；恒大汽車（0708）亦漲5.7%，報2.95元。

中國信達 （1359） 升逾14%，擬人民幣60億元認購重慶螞蟻消費金融20%股權。

銀娛（0027）低開1.1%，報40.6元。