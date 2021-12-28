港股倒跌約55點　美團轉跌逾2%　內房股造好恒大飆逾9%｜持續更新

美股聖誕假期後三大指數均造好，其中標指再創收市新高，升351點或0.98%，收報363032點；標指升65點或1.38%，收報4791點；納指亦升217點或1.39%，收報15871點。



上周五（24日）平安夜，恒指半日市升30點或0.13%，收報23223，4日累升478點或2.1%。港股今早復市，「黑期」升約125點，在23280點附近，料恒指今早高開逾百點，惟可能留意20天線或有阻力。



【09:45】內房股造好 恒大飆逾9%

恒指倒跌約55點，最新報23167點。恒生科指亦跌30點或0.54%，報5588點。騰訊（0700）續跌1.8%，報452元。美團（3690）挫2.2%，報221元；阿里巴巴（9988）微跌0.1%，報112.9元。另快手（1024）續跌3%，報73.25元。

中國信達（1359）續揚18.46%，報1.54元。

融創中國（1918）升4.83%，報11.72元；中國恒大（3333）飆9.5%，報1.62元。

中國中藥（0570）升10.7%，報4.54元。

【09:20】假期後港股高開58點

恒指高開58點或0.25%，報23282點；國指高開19點或0.23%，報8220點；科指高開15點或0.28%，報5635點。大市成交額暫為22.69億元。

網易（9999）高開2.12%，報153.9元；阿里巴巴（9988）微升0.27%，報113.3元；京東（9618）微升0.69%，報263元；騰訊（0700）則跌0.52%，報457.8元。

快手（1024）、美團（3690）達成互聯互通戰略合作，前者跌0.33%，報75.3元‧，後者微升0.7%，報227.6元。

中國恒大（3333）全國復工逾9成，股價今早高開升3.3%，報153元；恒大物業（6666）漲2.66%，報2.7元；恒大汽車（0708）亦漲5.7%，報2.95元。

中國信達 （1359） 升逾14%，擬人民幣60億元認購重慶螞蟻消費金融20%股權。

銀娛（0027）低開1.1%，報40.6元。