中國銀行：海南是數字人民幣試驗創新理想區域

中國銀行12月27日發布題為《創新數字人民幣應用場景 海南發力全域數幣省建設》的最新研究報告，報告指出數字人民幣的推廣必須與場景融合，海南相對獨立的地理位置和自貿港在旅遊、消費等方面具備的優勢，為探索數字人民幣消費場景提供了條件，是數字人民幣試驗創新的理想區域。

報告顯示，海南作為目前中國開展數字人民試點區域裏唯一一個全省全域試點的省份，正在積極創新數字人民幣特色應用場景。

報告提出，將數字人民幣加速嵌入個人吃喝住用行場景和企業稅費繳納、支付結算等經營高頻使用場景當中。其中包括與優化營商環境相結合，在中國率先推出數字人民幣錢包簽訂三方協議繳稅，拓展納稅人繳納稅費的途徑；與離島免稅購物政策相結合，推出數字人民幣免稅購物場景，豐富了大眾離島免稅支付渠道；與國家生態文明試驗區建設相結合，成為全國首批試點使用美團低碳綠色消費進行數幣激勵的唯一全域省份，打開了居民線上綠色低碳消費行為正向激勵的獎勵通道。

11月23日，海南發布《海南省金融業「十四五」發展規劃》，指出要在全島全域開展數字人民幣試點，探索具有海南自由貿易港特色的數字人民幣應用場景，打造數字人民幣生態體系，探索利用央行數字人民幣促進綠色消費試點經驗。