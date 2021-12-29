渣打：美元已接近見頂　但美國利率還沒有

《新浪財經》報道，渣打分析師Steven Englander表示，在美元意外走強一年後，美元獲得的支撐因素開始減弱，匯率可能正在接近見頂。

Englander接受彭博電視採訪時表示，推動美元走強的兩個主要因素是對疫情影響的擔憂，以及對美聯儲會收緊貨幣政策的擔憂。「我們看到對疫情的擔憂正在慢慢消退，市場對美聯儲貨幣政策的擔憂能在多大程度上緩解還有待觀察，如果市場預期美國利率將見頂，那對匯市將是一個觸發點。」

他說，雖然利率還沒到頂，但肯定有一些跡象表明美國通脹率正在達到頂峰，而且下行空間大於上行空間，2022年匯市的主要驅動因素將是美聯儲加息周期的持續時間，不一定是央行之間的政策分歧。任何表明全球央行不必像市場現在預期的那樣激進的跡象，都將對美元構成重大利空。

他預計，由於經濟前景疲軟，日元未來一年走勢會落後。因為日本沒有通脹問題，他們是真正不必擔心加息或在貨幣政策上表現激進的幾家中央銀行之一。

就歐元而言，Englander表示歐洲央行和美聯儲之間的政策分歧確實很重要。如果歐元要走強，那得等歐洲央行說『通脹將比我們想象的更持久，貨幣政策不會像我們認為的那麼寬鬆，但等央行做這個表態可能需要幾個月的時間。