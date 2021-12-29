北水連續七日掃中海油　結算前恒指料十天線爭持｜港股早評

期指結算前夕，港股雖然上日輕微升近60點，是自今年低位連續第五日向好，不過科指卻已經是靜俏俏地連跌第三日，相信今日恒指會續於十天線水平(約23185點)窄幅上落，因為外圍未有明顯利好消息支撐股市，隔晚美股標普500指數先破頂後輕微回吐。再者，內地北水結束連續23日淨買入。至於股份方面可以留意連續七日獲北水淨買入的石油股。



標普500指數史上首次突破4800

美股隔晚聖誕節假期後復市個別發展，當中科技股主導納指一度回落0.7%，收市跌0.6%；不過標普500指數史上首次突破4800，其後高位回吐，收市倒跌0.1%報4786點。道指收市升幅縮至95點或0.26%，報36398點。

反而，國際油市更顯強勢，雖然國際再討論恢復伊朗原油出口，不過紐約期油續升，收於一個多月來最高點，收升0.5%報每桶75.98美元。伊朗核問題全面協議聯合委員會在維也納舉行第八輪談判，繼續討論美伊如何恢復履約問題。

北水連續7個交易日掃中海油

短線石油價格相信能夠持續向好，對石油股有支持，此取態從上日的北水在港股買賣情況亦可見一斑。上日北水結束連續23日淨買入，上日淨賣出17.11億港元，股份當中，建設銀行、舜宇光學科技、騰訊控股分別遭淨賣出3.88億港元、3.4億港元、2.33億港元。

不過，留意淨買入方面，可以見到北水取態偏好能源股及電力股，中國電力、中國海洋石油、小米集團-W分別獲淨買入1.91億港元、1.13億港元、0.93億港元。

值得留意的是，自本月17日開始，北水已經連續7個交易日，淨買入中海油，每日淨買入金額約為1億至2億元。股價走勢方面，中海油自上周起連升四日，升至逾一個月高位。

中國奧園遭花旗等索債1.31億美元（資料圖片）

中國奧園遭花旗等索債1.31億美元

其他股份消息，內房股又傳出債務問題，中國奧園388 宣布，接獲花旗銀行及Nine Masts Investment Fund 針對公司及旗下樂添投資經高等法院原訟法庭於本月23日發出的傳訊令狀，要求申索涉及一筆金額為1.31億美元的債務連同應計利息及費用。中國奧園稱，根據目前可得資料及對申索的初步評估，董事會認為申索的結果不會對集團的業務、 業績及財務狀況構成重大不利影響。