ATM累市半日跌204點　力守23000關　恒騰逆市飆逾三成｜持續更新

美股隔晚個別發展，道指連升5個交易日，道指收報36398點，升95點或0.26%；納指收報15781點，跌89點或0.56%；標指則創出4807點的紀錄新高後轉跌，收報4786點，微跌4點。另全球最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）周二急跌逾6%，跌至47,606.92美元，較11月10日的年內高位69,000美元，下挫31%。



港股方面，連升五日累計535點返10天線，惟成交漸縮至不足千億。「黑期」今早靠穩，在23300點附近，料期指結算前夕交投仍偏靜，恒指今早或好淡爭持。



【12:05】恒指半日跌204點

恒指半日跌204點或0.88%，午報23075點；恒生科指跌85點或1.54%，午報5483點；恒生國指跌89點或1.1%，午報8104點。大市半日成交額337.51億元。

俗稱「ATM」拖累大市，阿里（9988）半日跌2.6%，午報110.5元；騰訊（0700）挫1.5%，午報443.6元；美團（3690）跌近2%，午報219元；京東（9618）亦跌1.5%，午報256.8元。另快手（1024）轉跌4.4%，午報69.3元，失守70元大關。

恒騰（0136）半日逆市飆升逾三成，午報2.88元。恒大汽車（0708）升近1%，午報3.3元；中國恒大（3333）亦升1.2%，午報1.64元。

海底撈（6862）暫為表現最差藍籌，半日挫6.5%，午報16.2元。

【11:15】大市跌幅略為收窄

大市跌幅略為收窄，恒指最新跌165點，報23114點。

電力股未止跌，潤電（0836）挫逾2%，中國電力 （02380） 跌逾3%；龍源電力（0916）、華能國電（0902）跌近1%。

微盟（2013）插近7%，創一年半低。

【10:20】恒騰抽升近17%

恒騰（0136）抽升16.74%，報2.58元；中國恒大（3333）微升1.24%，報1.64元；恒大物業（6666）則跌1.8%，報2.64元。

恒指最新跌181點或0.78%，報23099點。

【09:44】「ATMJ」累市跌幅擴大

「ATMJ」拖累大市跌幅擴大至約144點，最新報23136點；恒生科指亦跌72點或1.3%，報5496點。

螞蟻旗下網上互助保險業務相互寶下月28號關停，阿里巴巴（9988）跌逾2%，報111.1元；美團（3690）、騰訊（0700）跌逾1%，京東（9618）亦跌1.3%，報257.4元。

中國奧園（3883） 跌3.6%，低見1.59元。奧園接獲花旗銀行及Nine Masts Investment Fund 針對公司及旗下樂添投資的傳訊令狀，要求申索涉及一筆金額為1.31億美元的債務連同應計利息及費用。

開拓藥業（9939）逆市反彈逾7%，高見14.42元。

【09:20】恒指低開26點

恒指低開26點或0.11，報23253點；國指低開7點，報8186點；科指亦跌10點或0.18%，報5559點。大市成交額暫為11.42億元。

阿里（9988）、騰訊（0700）均低開逾1%，美團（3690）亦微跌升0.2%；京東（9618）、網易（9999）微跌0.3%。另快手（1024）則彈升0.7%，報73元。

藥明生物（2269）回吐2.5%，報86.6元。

恒大系續造好，中國恒大（3333）升6.7%，報1.73元；恒大汽車（0708）升3.7%，報3.39元；恒大物業（6666）上揚1.5%，報2.73元。