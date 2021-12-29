ATM累市跌約170點　阿里騰訊跌逾2%　恒騰抽升近17%｜持續更新

美股隔晚個別發展，道指連升5個交易日，道指收報36398點，升95點或0.26%；納指收報15781點，跌89點或0.56%；標指則創出4807點的紀錄新高後轉跌，收報4786點，微跌4點。另全球最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）周二急跌逾6%，跌至47,606.92美元，較11月10日的年內高位69,000美元，下挫31%。



港股方面，連升五日累計535點返10天線，惟成交漸縮至不足千億。「黑期」今早靠穩，在23300點附近，料期指結算前夕交投仍偏靜，恒指今早或好淡爭持。



【10:20】恒騰抽升近17%

恒騰（0136）抽升16.74%，報2.58元；中國恒大（3333）微升1.24%，報1.64元；恒大物業（6666）則跌1.8%，報2.64元。

恒指最新跌181點或0.78%，報23099點。

【09:44】「ATMJ」累市跌幅擴大

「ATMJ」拖累大市跌幅擴大至約144點，最新報23136點；恒生科指亦跌72點或1.3%，報5496點。

螞蟻旗下網上互助保險業務相互寶下月28號關停，阿里巴巴（9988）跌逾2%，報111.1元；美團（3690）、騰訊（0700）跌逾1%，京東（9618）亦跌1.3%，報257.4元。

中國奧園（3883） 跌3.6%，低見1.59元。奧園接獲花旗銀行及Nine Masts Investment Fund 針對公司及旗下樂添投資的傳訊令狀，要求申索涉及一筆金額為1.31億美元的債務連同應計利息及費用。

開拓藥業（9939）逆市反彈逾7%，高見14.42元。

【09:20】恒指低開26點

恒指低開26點或0.11，報23253點；國指低開7點，報8186點；科指亦跌10點或0.18%，報5559點。大市成交額暫為11.42億元。

阿里（9988）、騰訊（0700）均低開逾1%，美團（3690）亦微跌升0.2%；京東（9618）、網易（9999）微跌0.3%。另快手（1024）則彈升0.7%，報73元。

藥明生物（2269）回吐2.5%，報86.6元。

恒大系續造好，中國恒大（3333）升6.7%，報1.73元；恒大汽車（0708）升3.7%，報3.39元；恒大物業（6666）上揚1.5%，報2.73元。