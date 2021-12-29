中國奧園急挫逾7%　遭花旗等索債1.31億美元

中國奧園（3883）遭花旗等索債1.31億美元，雖然公司認為申索的結果不會對集團的業務、業績及/或財務狀況構成重大不利影響，惟奧園股價仍偏軟，現報1.53元，挫7.3%。

該公司公布，接獲由花旗銀行及Nine Masts Investment Fund針對該公司及全資附屬樂添經香港高等法院原訟法庭於本月23日發出的傳訊令狀連同申索背書。該等原告針對公司及樂添的申索涉及一筆金額約1.31億美元的債務連同應計利息及費用。

申索源自一份信貸協議項下聲稱的違約事件，其中樂添為借款人而該公司為擔保人。由於令狀包含的申索細節有限，董事會正積極尋求財務及法律顧問的意見，以評估該等原告申索的理據；及決定是否對申索進行抗辯以及維護自身權利。在商業上合理的情況下，公司可能考慮與該等原告溝通，以便雙方在合理時間內一致、友好地尋求解決申索及/或因申索產生的任何相應事宜。

根據董事會目前可得資料及對申索的初步評估，董事會認為，申索的結果不會對集團的業務、業績及/或財務狀況構成重大不利影響。

董事會謹此重申，如公司本月2日的公告所述，公司正與其顧問勤勉合作，與集團的相關債權人溝通，以尋求於可行情況下盡快落實公平對待債權人的補救方案，保護集團債權人及其他持份者的權益。