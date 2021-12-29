新東方首場直播銷售僅500萬元人民幣　股價瀉逾22%

據《財聯社》報道，新東方在綫（1797）昨日（28日）舉行首次農產品帶貨直播，創辦人俞敏洪共銷售了500萬元（人民幣‧下同）的農產品，根據抖音官方的數據，俞敏洪排在當晚帶貨主播榜的第16位。而據第三方直播數據統計平台灰豚數據披露，俞敏洪此次農產品直播累計觀看人數達到182萬人次，訂單總量達到5.7萬，音浪（打賞）收入在10萬元至50萬元之間，銷售額為481萬元。

俞敏洪本人數次在直播中坦言，售賣的農產品確實價格比較貴，「我們不是選擇最便宜的農產品，是最好最有品質的。

相對於網紅主播一場數千萬元或上億元的銷售，新東方的首次直播帶貨只能打個及格分，並未達到公司方面的預期。

同時新東方創始人俞敏洪在直播中介紹了新東方的農產品直播帶貨平台「東方甄選」。

新東方轉型電商 能否成功？

對於長期深耕於教培行業的新東方來說，轉型電商或許是無奈之舉。在「雙減政策」的背景之下，新東方關閉1500個教學網點、捐贈8萬套桌椅，並在近期宣佈停止K12業務。

隨後俞敏洪表示，新東方未來計劃成立一個大型的農業平台，通過直播帶貨幫助農產品銷售，能夠幫助到很多農民，支持鄉村振興事業。

新東方在綫最新報5.58港元，挫22.6%。