大摩料供應鏈明年上半年接近全面恢復　兼選出區域贏家｜附名單

供應鏈失衡問題，在2021年中後段時間，對經濟帶來更明顯影響。不同國家或地區，先後遭受食材供應不足，能源供應不足，以及耐用品零部件不足。不論消費者或是商戶，皆受到衝擊。2021年將成過去，2022年供應鏈能回復正常嗎？大行摩根士丹利日前就環球供應鏈問題，發表一份長達80頁的報告，認為環球供應鏈來年仍屬脆弱，尢其Omicron新變種病毒肆虐下，前景仍存不確定。



不過又毋須過於憂慮，該行的基本情境為大部份遭到破壞的供應鏈情況，其實已舒緩，並預料在明年上半年時大部份可以接近全面恢復。

報告內指出由於今年內發生供應鏈出現樽頸，及工業生產無法滿足到疫情發生的需求，對部份企業帶來沉重打擊。同時年內內地及歐洲先後出現能源供應短缺，亦為供應鏈添上另一重壓力。

大摩料明年物流費用仍高企。（資料圖片）

料物流費用明年仍高企

該行進一步指出，隨著訂單急增同時就物色原材料供應出憂慮，加劇有關供應不足情況，特別是消費者電子產品，及行業正面臨需求崩潰的行業。報告預料明年物流費用仍明顯高企，這與檢疫隔離及旅遊限制在明年仍會維持，以及在2023年底方有小量新供應有關。

該行指出若企業生產科技硬件，便要小心衡量其在手訂單情況，又表示較偏好向汽車企業及工業的半導體企業。

大摩亦指出有部份企業可以成為區域中的贏家，又指出有關企業能識別出在供應鏈中扮演的重要角色，以及政府會給予支持。雖然相關企業在2020及2021年曾面臨供應鏈問題挑戰，可是卻顯示出較強勁的盈利能力，股價表現亦明顯跑贏MSCI ACWI環球指數。

將蘋果及思科列為贏家

大摩列出部份在供應鏈中，扮演居中角色公司，包括蘋果﹑惠普﹑思科﹑聯想（0992）﹑富士通﹑日立﹑英特爾﹑英偉達﹑福士﹑福特﹑戴姆勒﹑微軟﹑巴郡﹑Sony﹑Panasonic及亞馬遜。

當然亦有部份企業較受到供應鏈出現樽頸的衝擊，相關企業較依賴勞動力投入，又指出要遠離較受到地緣政治及勞動力的企業。

該行指出較受供應鏈衝擊的企業包括英飛凌﹑比亞迪電子（0285）及CommScope等。