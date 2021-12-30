中國商務部：明年將穩消費　穩外貿外資基本盤

中國商務部12月29日舉行2021年全國商務工作電視電話會議，總結2021年商務工作，對2022年工作作出安排。會議提出，將更加註重穩字當頭，穩住消費回暖勢頭，穩住外貿外資基本盤。

據《上海證券報》報道，會議要求，明年要聚焦促進消費持續恢復，推動暢通國內大循環。提升傳統消費能級，加快新型消費發展，辦好消費促進活動，補齊城鄉流通短板，加快建設現代流通體系，促進消費升級，增強消費對經濟發展的基礎性作用。

中國國務院發展研究中心市場經濟研究所研究員陳麗芬表示，商務部年終工作會議提出穩住消費回暖勢頭，強調了消費作為內需擴大的主引擎的作用，未來應該着力推動城市消費和農村消費梯度升級，一端抓大城市和城市群，強化消費的輻射帶動作用，一端抓農村消費，提高社會整體消費傾向。深入推進改革開放，優化消費環境，完善相關領域的法律法規制度建設，加強制度型開放，響應居民對中高端產品和服務的需求。

在穩住外貿外資基本盤方面，會議提出，要加強跨周期調節，落實好穩外貿政策，推進外貿創新發展。加大吸引外資力度，進一步擴大開放，優化營商環境，提升高水平開放平台，讓中國始終成為外商投資的沃土。

在加強國際經貿合作方面，會議要求，高質量做好《區域全面經濟夥伴關係協定》實施，積極推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》、《數字經濟夥伴關係協定》，深化多雙邊經貿合作，推動共建「一帶一路」高質量發展。