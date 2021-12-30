期指結算後港股午後走勢逆轉　跌90點　失守23000點｜持續更新

美股隔晚標指創新高後倒跌，收升90點或0.25%，報36488點，連升第6個交易日。標指漲0.14%，收市報4793點；納指挫0.1%，收市報15766點。



港股昨日終止5連升，缺北水支撐下大市全日回吐近兩百點，再跌穿10天線（現處23169），科指更創成立後新低，低見5455，收市挫1.75%，報5471。商湯（0020）今日首掛，昨日暗盤率先破發，在港股淡靜日子，可關注首日表現。今早「黑期」靠穩，料恒指仍會處於拉鋸狀態。



【13:49】港股午後轉跌

期指結算後，港股午後轉跌，並且失守23000點，最新報22991點，跌94點，國指最新報8051點，跌47點，科指最新報5432點，跌39點。

【12:05】商湯首掛漲逾11%

恒生指數半日升48點或0.21%，午報23134點；恒生科指升11點或0.21%，午報5483點；恒生國指升10點或0.13%，午報8109點。大市半日成交額368.13億元。

騰訊（0700）、美團（3690）半日升不足1%，分別午報447.6元及218元；京東（9618）升1.8%，午報259.8元；阿里巴巴（9988）則輕微跌0.1%，午報110.5元。

新股泉峰（2285）半日飆26%，午報55.05元；商湯（0020）亦漲11.4%，午報11.4%。

藥明生物（2269）半日跌1.1%，午報86.5元；

海底撈（6862）半日反彈2.2%，午報16.7元，暫為表現最好的藍籌。

【10:32】恒大美元債券到期 股價插水

據報恒大（3333）兩筆美元債券到期，部份持有人尚未收到應付利息，股價今早一度瀉近一成，最新跌7.9%，報1.52元。恒大物業（6666）挫4.2%，報2.53元；恒騰（0136）亦回吐0.3%，報2.94元；恒大汽車（0708）挫近3%，報3.25元。

美團（3690）升近2%，報220.2元；快手（1024）倒升近2%，報69.85元。

恒生指數最新升151點或0.66%，報23237點。

【09:53】恒指升逾百點 重上23200點

恒指最新升逾百點，重上23200點，報23205點；大市成交額129.93億元。

美團（3690）飆2.4%，報221.2元。京東（9618）漲2.8%，報262.4元。

【09:37】嗶哩嗶哩挫2% 創上市低

三大指數齊轉升，恒指現升50點，報23136點；科指倒升32點，報5504點；國指升24點或0.3%，報8123點。

商湯（0020）曾抽高23%，高見4.74元，最新仍升10.4%，報4.25元。

騰訊（0700）、美團（3690）微升0.8%及0.5%，阿里巴巴（9988）升1.2%，京東（9618）漲逾2%，報261.2元。

嗶哩嗶哩（9626）跌近2%，報334.4元。創上市新低。

【09:32】商湯開市後續飆逾12%

港股開市後即倒跌，現跌20點或0.09%，報23065點；國指亦轉跌9點或0.12%，報8088點。

商湯（0020）開市後續飆逾12%，現報4.33元。

【09:20】恒指高開43點

恒指高開43點或0.19％，報23130點；國指高開12點，報8111點；科指則跌1點，報5470點。大市成交額暫為14.72億元。

阿里（9988）開跌0.54%，美團（3690）跌0.2%，騰訊（0700）則輕微高開0.4%，京東（9618）微升0.86%。另快手（1024）亦跌0.73%，報68元。

新股方面，商湯（0020）高開1.6%，報3.91元；泉峰（2285）高開18.8%，報51.8元。