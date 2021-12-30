強積金總資產至上月底按年增6%　劉麥嘉軒：未來循三個方向發展

積金局主席劉麥嘉軒今日（30日）發表網誌表示， 截至今年11月底，強積金總資產值約 11,700億元，按年增長6%。其中扣除收費及費用後的淨回報超過3,900億元。

她提到，自出任積金局主席的職位後，致力加強打工仔退休保障，與團隊為強積金制度不斷檢視、探討改善及優化強積金投資。另一重要工作則是推動積金易平台項目的構建，讓強積金制度數碼轉型。

對未來發展，劉麥嘉軒稱，將會帶領團隊循三個方向進一步鞏固制度的持續發展。

一、加強與持份者交流，教育公眾更瞭解強積金制度，以協助他們善用強積金為自己的退休做好準備。

二、聚焦推動積金易平台項目的構建。積金局在12月底已展開為期半年的諮詢活動，以收集不同工會、商會、專業團體、行業組織等平台對積金易平台用戶介面的意見，務求打造簡單易用、切合大眾所需、一站式，以及全新而高效的公共電子平台。

三、繼續檢視強積金制度，包括優化強積金投資。積金局會繼續鼓勵強積金業界開發相關的基金，以滿足計劃成員不同的需要，如取得與通脹同步、高於通脹的回報或穩定回報為目標的基金選擇。

就財經事務及庫務局局長較早前公布有關便利強積金基金投資於中央政府及內地政策性銀行債券的措施，積金局會全力配合政府進行法例修改，以落實有關便利措施。

劉麥嘉軒最後亦提醒，強積金屬長線投資，投資期可長達30、40年，透過每月供款加上複息效應以累積退休儲備，成員毋須過份擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況 。