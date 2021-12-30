人行官員：鼓勵金融機構　為房企間併購營造融資環境

人民銀行與中國銀保監會聯合出台通知，鼓勵銀行業金融機構做好重點房地產企業風險處置項目併購的金融支持和服務。人行金融市場司司長鄒瀾今日（30日）表示，鼓勵金融機構為房企間項目併購營造良好融資環境，促進行業出清。

據《證券時報》1報道，鄒瀾稱，文件從穩妥有序開展併購貸款業務、加大債券融資支持力度、積極提供併購融資顧問服務、提高兼併收購服務效率、做好風險管理等方面，鼓勵金融機構提高服務效率，為併購營造良好的融資環境，助力化解風險、促進行業出清。

鄒瀾表示，房地產企業間的項目併購是房地產行業化解風險、實現出清最有效的市場化手段。「對於已經出險和資金周轉困難的房企集團持有的優質項目子公司股權或資產，不少行業內的優質民營、國有企業是有購買意願的，這也就相應產生了專門的合理融資服務需求。為了充分發揮項目併購在防範化解房地產市場風險、推動行業健康發展和良性循環中的積極作用，同時進一步強調市場化、法治化風險化解原則，人民銀行、銀保監會聯合出台了這樣一份文件。」

鄒瀾認為，從長遠看，通過併購等市場化方式推動房地產市場的結構性調整，有利於高負債企業集團資產、負債雙瘦身的同時保護住房消費者合法權益，有利於引導市場各主體更加重視項目本身的風險評估與管理，有利於形成房地產新發展模式，促進房地產業的良性循環和健康發展。