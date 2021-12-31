金龍中國指數創08年最大單日升幅　中概股全線大漲　阿里升近一成

12月30日，美股收跌，盤中，道指最高上漲至36679.44點，標普500指數攀升至4808.93點，均創盤中歷史新高。

截至收盤，道指跌90.55點，跌幅為0.25%，報36398.08點；納指跌24.65點，跌幅為0.16%，報15741.56點；標普500指數跌14.33點，跌幅為0.30%，報4778.73點。

納斯達克金龍中國指數周四一度上漲10%，創2012年以來最大盤中漲幅，收盤漲9.39%，至8990.51 點，亦是2008年以來最大單日漲幅。

盤面上，熱門中概股全線大漲，電商、在線教育、音視頻概念股普漲，阿里巴巴大漲近10%，拼多多漲超10%，京東漲超7%；高途漲超21%，網易有道漲逾16%，嗶哩嗶哩漲超12%；愛奇藝漲超16%，騰訊音樂漲近15%，鬥魚漲超13%，虎牙漲超10%。

新能源汽車股中，蔚來汽車漲超14%，小鵬汽車漲近10%，理想汽車漲超8%。

其他中概股方面，觸寶漲超30%，此前觸寶旗下《Hotties Up》登上美國iOS遊戲排行榜前三。

網易和攜程漲超8%，名創優品漲近10%，趣頭條漲超9%，圖森未來、攜程、36氪、蘑菇街漲超8%。

優信、開心汽車漲超6%，迅雷漲超5%，騰訊ADR漲超4%，房天下、億邦國際、萬物新生漲超3%；普普文化跌超11%，聯代科技跌超10%，金融界跌超3%。