歐央行官員放風：2023年初或開始加息

歐央行管委、荷蘭央行行長Klass Knot周四（12月30日）在接受荷蘭《忠誠報》採訪時表示，在2022年年底結束歐央行結束購債之後，將準備在2023年初開始加息。

據《華爾街見聞》報道，當記者問及歐央行管理委員會的同事是否和他意見一致時，Knot表示，我們必須做出選擇，是否加息很大程度取決於2022年的經濟情況如何，一年是極其漫長的，不確定性很大。

Klass Knot的看法得到了歐央行管理委員會、奧地利央行行長Robert Holzmann的贊同，他持有類似的鷹派立場。

Holzmann在奧地利央行年終聲明中提到，歐洲央行應在2022年逐步開始退出負利率和非常規貨幣政策，同時應該避免財政赤字貨幣化。

2014年以來，歐央行一直維持在負利率，市場押注歐元短期利率在2022年12月至少會上行10個基點。

而在月中，歐行長拉加德在記者會上重申，歐洲央行「不太可能在2022年加息」。與大幅提升加息預期、預計2022年加息三次、每次各25個基點的美聯儲，今日意外加息15個基點的英國央行，以及今日如期加息25個基點的挪威央行均形成了鮮明對比。

Knot提到，目前Omicron變種病毒對歐美的影響不大，但如果影響更大，他認為歐洲央行已做好準備好以更快的速度改變其政策方向。

荷蘭央行行長表示，通脹持續走高的風險較強。幾位政策制定者對歐洲央行的預測，2023年和2024年通脹率放緩至1.8%持懷疑態度。

不過，意大利央行行長Ignazio Visxo周四在接受意大利媒體La Stampa採訪時表示，估計歐央行面臨的通脹風險「不僅是向上的」。