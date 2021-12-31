除夕港股裂口高開441點　科指飆近4%　阿里巴巴漲逾8%｜持續更新

美股隔晚高開低走，道指收跌0.25%，報36398點；標指跌0.3%，報4778點；納指跌0.16%，報15741點。惟中概股大反轉，當中騰訊音樂（美：TME）、蔚來（美：NIO）平飆近15%，阿里ADR（美：BABA）亦漲近一成，反映中概股走勢的納指金龍指數收市升近1成，今早「黑期」升約300點在23432點附近，恒指有望裂口高開。另注意2021年最後一天，港股為半日市。



【09:20】恒指裂口高開441點

恒生指數裂口高開441點或1.91%，報23553點；恒生科指升217點或3.98%，報5693點；恒生國指升187點或2.31%，報8283點。大市暫成交額達19.94億元。

中概股在美彈起，阿里巴巴（9988）彈逾8%，報119.5元；騰訊（0700）升4.2%，報462元；美團（3690）漲4.8%，報228.8元；京東（9618）亦彈5.9%，報275元；網易（9999）飆近7%。另外，百度（9888）飆8.7%，快手（1024）漲7.2%，嗶哩嗶哩（9626）飆近12%。

藥明生物（2269）升逾3%，報92.85元。

友邦（1299）微升0.9%，報79.9元；滙豐（0005）微升0.1%，報46.95元。