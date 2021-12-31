企業CSR｜港交所慈善基金全年籌得1.38億善款　勁升近四成

港交所﹙0388﹚宣布，香港交易所慈善基金於2021年共籌募得1.38億元善款，並透過撥款於不同社區項目及慈善機構，支援香港需要幫助的群體。

該慈善基金由港交所直接資助，並歡迎私人及企業的捐款，同時亦會透過香港交易所的「股份代號慈善計劃」籌募善款，今年籌得的善款較去年增加近四成。

港交所主席及香港交易所慈善基金主席史美倫表示，香港交易所慈善基金今年積極參與社區活動和回饋社會，她感謝多家上市公司與市場參與者的慷慨解囊，也感謝各慈善機構夥伴的大力支持，旗下各項慈善工作都取得了令人欣慰的進展，尤其是香港交易所慈善夥伴計劃及香港交易所社區項目資助計劃兩個主要資助計劃的影響力不斷提升。作為一家負責任的企業，香港交易所致力於積極推動香港的可持續發展與社會發展、構建美好未來。

香港交易所慈善基金同時宣布19家獲「香港交易所慈善夥伴計劃」及新設的「香港交易所社區項目資助計劃」資助項目的名單，預計可在香港為最少30,000名有需要人士提供協助。

香港交易所慈善夥伴計劃於2020年首次推出，並由香港公益金負責管理，支援其成員機構中一些能夠惠澤本地社區、為社會帶來正面且可持續發展影響的長期項目。而香港交易所社區項目資助計劃則是今年推出，由香港社會服務聯會負責管理，為社區中一些最有需要的人士提供支援，並鼓勵慈善機構善用創新服務及解決方案，以應對社區及環境上的各種挑戰。