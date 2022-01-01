港股最後一周交投淡靜　恒指力守兩萬三　科指再創新低｜一周回顧

港股經歷風高浪急的一年，來到今年最後一周，港股成交淡靜，但依然力守兩萬三關，恒生指數報23397點，累升173點或約0.8%，全年則跌3833點或14%。



港股雖在最後一日大爆發，但亦難保全年慘淡收場。今周表現最好的恒指成分股是藥明生物（2269），累升6.2%，股價急跌後進入回穩期，收報92.55元，重上90元關口。相反，今周表現最差的藍籌股是恒安（1044）和吉利（0175），雙雙累跌近3%。

長實（1113）累升3%，創逾3個月高。據港交所文件，長和系創辦人李嘉誠再增持長實集團，並於12月24日、29日和30日購入長實集團共計72.9萬股，以平均價每股港幣47.4575元、49.1693元及49.6566元，總金額約3,552萬元，持股佔比增至46.42%。

中概股未扭弱勢 阿里再破底

恒生科指先穿底後回升0.9%，報5670點，全年跌32.7%。中概股仍是偏弱，阿里巴巴（9988）今周一度再創上市新低，曾跌至109.2元，年內累跌近48.9%，惟今周五（12月31日）急彈近8.2%，才令全周升5.2%。京東（9618）亦一度考驗8月低位支持，最後回升4.9%。網易（9999）表現較為硬淨，升4.5%，報157.5元。至於快手（1024）、明源雲（0909）仍「跌跌不休」，兩者同樣反覆沉底，今周快手累跌4.6%，明源雲跌4.1%。

臨迎年底，多間科企傳出大幅裁員，繼快手之後，汽車之家（2518）有指裁員範圍佔整體比例的10%至20%，不過，汽車之家之後回應指，不存在大規模裁員，整體人員優化幅度不及5%，屬於正常業務結構及年底考核人員優化。可是，股價仍是回天乏力，今周跌2.9%，全年更大跌68%。