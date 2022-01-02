陳茂波：去年經濟扭轉衰退　2022年將是經濟、社會發展之年

財政司司長陳茂波今日（2日）於網誌上表示，去年全年經濟增長估計達6.4%，扭轉之前連續兩年的衰退。雖然現時香港經濟保持向好的勢頭，勞工市場明顯改善，但仍未達致全面復蘇，主要是因為訪港旅遊業依然停頓，導致旅遊和相關行業的復蘇步伐落後於整體經濟。

陳茂波指，2022年將是經濟和社會的發展之年，市場普遍預期外圍各主要經濟體今年會進一步復蘇，這將為香港出口提供支持。內地經濟即使近月面對下行壓力，但基本面堅實，加上政策的調控空間仍大，可支持經濟「穩中求進」。只要香港積極融入國家發展大局，香港經濟定會得到更多增長動力和發展空間。

不過，外圍形勢非常複雜，環球經濟仍充滿不少挑戰，陳茂波指，疫情發展依然是最大的不確定因素。Omicron變種病毒來勢洶洶，近期在世界多地快速傳播，或會拖慢環球經濟增長。另一方面，各地的供應瓶頸或再持續一段較長時間，加上能源和大宗商品價格的上漲壓力，或會窒礙環球生產，推高環球通脹。主要央行已因為通脹上升開始收緊貨幣政策，對環球金融市場和資金流向的影響需要關注。

至於中美關係和國際地緣政治局勢的發展也須繼續留意，其對香港的影響更不能掉以輕心。

陳茂波昨出席工展會慶祝香港回歸祖國25周年活動。（陳茂波網誌圖片）

陳茂波表示，如果外圍環境沒有顯著惡化，而本地疫情亦能維持穩定，香港經濟在2022年應繼續處於增長的軌道上。不過，復蘇的廣度、深度和速度現時仍然充滿不確定性。

他又稱，外圍管不了、本地要掌握，即雖難以控制外圍的變化，但卻能全力打造香港的體系，讓它成為最有競爭力的市場之一。「打前鋒」的優勢產業要更領先；「打突圍」的新興產業要提速衝前；「穩守中場」的核心產業要推動升級轉型，務求整列「經濟火車」都能加速向前，創造更多新的市場，增加更多就業機會。

未來，政府會全力推動不同產業的蓬勃發展，為經濟帶來更大的增長動能，以金融服務業為例，全力建設多元、具活力及持續有機發展的融資平台，一直是其提升其競爭力的努力方向。