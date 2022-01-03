恒指跌幅略為擴大　商湯卻逆市飆升逾21%｜持續更新

港股於2021年累計跌逾3800點或14%，表現失色兼且遠落後於美國三大指數。作為今年首個交易日，在Omicron變種病毒於全球肆虐，內地﹑日本及澳洲等亞太區主要市場休市，以及內地樓市仍然偏緊情況下，大市紅盤能否高開，成為市場人士關注焦點。



【10:36】恒指跌55點

港股仍處弱勢，恒指最新報23342點，跌55點，科指最新報5664點，跌6點，國指最新報8201點，跌34點。

不過商湯（0020）升幅卻持續擴大，報6.69元，飆升21.6%。

【09:58】電動車啟動引擎 小鵬揚逾5%

電動車股今早啟動引擎，小鵬（9868）最新報195.9元，升5.2%，理想（2015）升1.5%，報124.5元，比亞迪（1211）升無跌，報266.6元，吉利（0175）跌0.5%，報21.2元。

【09:49】煤炭股逆市彈出

煤炭股今早表現突出，兗煤（1171）升6.6%，報16.52元，神華（1088）升3.1%，報18.84元，中煤（1898）升4.7%，報4.71元，伊泰（3948）升2.7%，報6.18元。

【09:45】恒生指數最新報23388點 跌9點

中國中藥 （0570） 升逾9%，破頂高見5.68元。同仁堂國藥 （3613） 升逾1%； 同仁堂科技 （1666） 升半成，破頂高見8.92元；白雲山 （0874） 升逾3%；現代中藥集 （1643） 升近一成。

中國國家醫療保障局、國家中醫藥管理局發文，要求將符合條件的中醫醫藥機構納入醫保定點，將符合條件的定點中醫醫療機構納入異地就醫直接結算定點範圍；將適宜的中藥和中醫醫療服務項目納入醫保支付範圍。

另外，商湯科技（0020）一度升近16%，高見6.6元，創上市新高，現仍升12.18%，報6.17元。

【09:20】港股紅盤高開112點

恒生指數最新報23510點，高開112點，國指最新報8286點，高開49點，科指最新報5704點，高開33點。

上周五爆升的科技股，今早表現，阿里（9988）最新報117元，低開1.7%，騰訊（0700）最新報459.8元，高開0.7%，美團（3690）最新報229元，高開1.6%。行使超額配售股的微博（9898）最新報241.6元，無升跌。

申洲（2313）低開4.6%，報143元。

恒大（3333）停牌，旗下恒大物業（6666）最新報2.64元，無升跌，恒大汽車（0708）最新報3.32元，低開5.7%。

餐飲股方面，海底撈（6862）最新報17.6元，無升跌，九毛九（9922）最新報14元，高開2.2%。