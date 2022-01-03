港股紅盤高開卻低收　科技及內房股捱沽　商湯錄31億元成交兼破頂

港股於2021年累計跌逾3800點或14%，表現失色兼且遠落後於美國三大指數。作為今年首個交易日，在Omicron變種病毒於全球肆虐，內地﹑日本及澳洲等亞太區主要市場休市，以及內地樓市仍然偏緊情況下，大市紅盤能否高開，成為市場人士關注焦點。



【16:58】港股紅盤低收

2022年首個交易日，港股紅盤高開卻未能高收，其中科技股及內房股皆屬弱勢股，反而半新股商湯（0020）續予投資者驚喜，連續第3日上揚之餘，今日更爆升逾4成，市值力迫2,600億元。

恒指收市報23274點，跌122點，國指跌47點，報8188點，科指收市報5640點，跌30點，成交額700億元。

商湯為今日市場人士焦點，在淡市突圍而出，全日成交額達31.65億元，並以7.75元全日高位收市之餘，更創下上市新高。

相比下騰訊（0700）等老牌科技股表現明顯失色，騰訊收市報453.8元，跌0.7%，阿里（9988）跌3.3%，報115元，美團（3690）跌0.9%，報223.4元。

內房股亦成為投資者沽貨對象，碧桂園（2007）跌2.6%，報6.74元，雅居樂（3383）跌5.4%，報4元，融創（1918）瀉9.5%，報10.66元。

電動車股逆市高收，理想（2015）升3.5%，報127元，小鵬（9868）彈升5.9%，報197.2元，藍籌比亞迪（1211）卻跑輸同業，跌0.5%。

【15:04】港股午後跌幅擴大

港股午後跌幅擴大，恒指最新報23235點，跌161點；國指最新報8173點，跌63點，科指最新報5626點，跌44點。

Omicron變種新冠病毒來襲，網上流傳一則訊息，聲稱政府今日（3日）會宣布「全面封關」、晚上6時後只可外賣不可堂食、表列處所停業14日等，再次引起恐慌。政府發稿嚴正澄清，當局從沒有計劃禁止所有人進出香港（即所謂「封關」），或在今晚六時後只容許外賣而不能堂食。

本地餐飲零售股今日，未受有關謠言影響，但整體疲弱。大家樂 （0341） 跌0.72%，大快活 （0052） 升1.16%；利福國際 （1212） 跌1.6%，周大福 （1929） 跌0.43%，周生生 （0116） 升1%；優品360 （2360） 跌4.68%。

【14:15】港股午後跌幅擴大

港股午後跌幅擴大，恒指最新報23215點，跌182點，國指最新報8166點，跌69點，科指最新報5625點，跌45點。

【12:12】恒指半日跌144點

恒指半日跌144點，報23252點，國指最新報8166點，跌69點，科指最新報5615點，跌55點，成交額411.9億元。

半新股商湯（0020）乃是今日焦點，曾高見7.5元，為上市新高，中午收市報7元，升27.3%。同為半新股的泉峰（2285），半日報58元，升0.2%。

不過上周五抽升的科技股，今早走勢轉弱，阿里（9988）跌3.8%，報114.4元，騰訊（0700）跌0.7%，報453.8元，美團（3690）跌0.7%，報223.8元。

煤炭股為今日逆市上揚股份，兗煤（1171）跌2.7%，報15.92元，神華（1088）升1.2%，報18.5元，中煤（1898）升3.6%，報4.66元。

內房股亦處弱勢，碧桂園（2007）跌3.3%，報6.69元，融創（1918）瀉10.9%，報10.5元，富力（2777）跌2.4%，報2.83元。

【11:12】內房物管再遭掟貨

內房股及物管股又再遭到投資者掟貨，融創（1918）跌10.4%，報10.56元，融創服務（1516）跌12.6%，報6.95元，恒大物業（6666）跌3.8%，報2.54元，佳兆業（1638）跌2.6%，報0.76元，碧桂園（2007）跌2.7%，報6.73元，世茂（0813）跌11.2%，報4.53元，世茂服務（0873）跌7%，報5.04元。

恒指最新報23277點，跌120點，國指最新報8175點，跌61點，科指最新報5622點，跌48點。

【10:36】恒指跌55點

港股仍處弱勢，恒指最新報23342點，跌55點，科指最新報5664點，跌6點，國指最新報8201點，跌34點。

不過商湯（0020）升幅卻持續擴大，報6.69元，飆升21.6%。

【09:58】電動車啟動引擎 小鵬揚逾5%

電動車股今早啟動引擎，小鵬（9868）最新報195.9元，升5.2%，理想（2015）升1.5%，報124.5元，比亞迪（1211）升無跌，報266.6元，吉利（0175）跌0.5%，報21.2元。

【09:49】煤炭股逆市彈出

煤炭股今早表現突出，兗煤（1171）升6.6%，報16.52元，神華（1088）升3.1%，報18.84元，中煤（1898）升4.7%，報4.71元，伊泰（3948）升2.7%，報6.18元。

【09:45】恒生指數最新報23388點 跌9點

中國中藥 （0570） 升逾9%，破頂高見5.68元。同仁堂國藥 （3613） 升逾1%； 同仁堂科技 （1666） 升半成，破頂高見8.92元；白雲山 （0874） 升逾3%；現代中藥集 （1643） 升近一成。

中國國家醫療保障局、國家中醫藥管理局發文，要求將符合條件的中醫醫藥機構納入醫保定點，將符合條件的定點中醫醫療機構納入異地就醫直接結算定點範圍；將適宜的中藥和中醫醫療服務項目納入醫保支付範圍。

另外，商湯科技（0020）一度升近16%，高見6.6元，創上市新高，現仍升12.18%，報6.17元。

【09:20】港股紅盤高開112點

恒生指數最新報23510點，高開112點，國指最新報8286點，高開49點，科指最新報5704點，高開33點。

上周五爆升的科技股，今早表現各異，阿里（9988）最新報117元，低開1.7%，騰訊（0700）最新報459.8元，高開0.7%，美團（3690）最新報229元，高開1.6%。行使超額配售股的微博（9898）最新報241.6元，無升跌。

申洲（2313）低開4.6%，報143元。

恒大（3333）停牌，旗下恒大物業（6666）最新報2.64元，無升跌，恒大汽車（0708）最新報3.32元，低開5.7%。

餐飲股方面，海底撈（6862）最新報17.6元，無升跌，九毛九（9922）最新報14元，高開2.2%。