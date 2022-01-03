中金：港股今年有望均值回歸　短期內關注金融等穩增長股

港股去年累跌逾3,800點或14%，表現自2011年以來最差，不過中金卻於最新研究報告內派定心丸，稱考慮到有利的政策環境和較低的估值水平，2022年港股市場可能是均值回歸的一年。但市場更為強勁的上漲，可能還需要盈利預期上修和監管政策更加明確等利好因素的支撐。

中金預料，短期來看，節假日前後市場成交持續清淡，目前脆弱的情緒修復可能還需要一定時間，但隨著短期不確定性逐步消退和穩增長政策在年度的進一步落地，海外中資股市場有望逐步反彈，進而吸引更多資金流入。

海外主動型基金流入海外中資股

中金認為，2021年年底的突然大漲，也不排除的確存在一部分為2022年做佈局的資金所驅動。畢竟港股和中概股受政策等不確定性影響在2021年持續大幅走低，明顯跑輸A股和美股市場。基於EPFR資金流動數據進行分析後，發現海外主動型基金上周（截止周三）流入海外中資股市場，結束了此前連續五周的拋售趨勢。南向資金在2021年12月初以來也整體保持穩定流入勢頭。

該行建議短期關注「穩增長」受益板塊，如部分金融、地產板塊與相關產業鏈，以及受益於上游價格回落和政策支持的中下游消費板塊。與此同時，優質成長標的在中期也值得投資者關注。

從現金流角度，該行建議選擇估值相對合理的成長股和高股息行業配置方向，如互聯網、汽車、媒體娛樂、通訊設備、部分金融、公用事業和部分地產等板塊。綜合來看，建議超配傳媒與互聯網、汽車、部分電商、消費者服務、食品飲料與餐飲、生物科技和中資銀行；低配上游煤炭、原材料和部分交通運輸等。長期而言，仍然建議關注產業升級、消費升級以及國貨消費品牌崛起等主題性機會。