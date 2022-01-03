分析員以天干地支分析股票　江西證監局﹕方法不專業　結論不客觀

每到農曆新年，個別金融機構或股評人採用生肖及流年運程預測未來一年股市及樓市走勢，務求配合節慶氣氛。內地亦有分析師以天干地支來研究股票走勢，不過監管機構認為有關研究方法不專業審慎，研究結論不客觀科學。最終分析員遭到監管談話的行政監管措施，並對相關證券商採取出具警示函的行政監管措施。



江西證監局於去年底發布監管措施，指出發現國盛證券研究員劉軸兵製作並發佈的《天干地支在擇時中的應用初探》存在以下問題。一是製作的《天干地支在擇時中的應用初探》PPT文件，實質構成研究報告，而未按法規要求製作，未向國盛證券申請入庫、審核、發佈，私下交流外傳，導致該研究報告被媒體廣泛轉載，致使該報告事實上被發佈；二是未經國盛證券審核，未進行登記、備案，將研究報告提供給特定協力廠商，未公平對待發佈物件；三是利用天干地支紀曆分析股票市場走勢，研究方法不專業審慎，研究結論不客觀科學。

上述行為違反了《發佈證券研究報告暫行規定》第八條、第九條、第十條和第十一條的相關規定。根據《發佈證券研究報告暫行規定》第二十二條的規定，當局決定對劉富兵採取監管談話的行政監管措施。

江西證監局指出，如對監督管理措施不服，可以在收到決定書之日起60日內向中國證監會提出行政覆議申請，也可以在收到本決定書之日起6個月內向有管轄權的人民法院提起訴訟。覆議和訴訟期間，上述監督管理措施不停止執行。

江西證監局亦向國盛證券指出，經查在《天干地支在擇時中的應用初探》研究報告事件中，該公司研究所研究員劉富兵私下交流外傳研究報告的行為，反映了公司未對員工行為有效管控，未對研究人員的研究產品進行有效管理。《天干地支在擇時中的應用初探》研究報告事件持續發酵，引發市場熱議，導致發生聲譽風險，造成惡劣影響，反映出公司在應對該輿情事件的過程中，未對聲譽風險進行有效識別與評估，未採取有效措施防範化解風險。

上述行為違反了《證券公司內部控制指引》第三條、第七條第一項、第八十二條和《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》第六條的相關規定。依據《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》第三十二條第一款的規定，當局決定對國盛證券採取出具警示函的行政監管措施。

江西證監局指出，如對監督管理措施不服，可以在收到決定書之日起60日內向中國證監會提出行政覆議申請，也可以在收到決定書之日起6個月內向有管轄權的人民法院提起訴訟。覆議和訴訟期間，上述監督管理措施不停止執行。