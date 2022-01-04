港股二萬三關爭持　北水今回歸　資金炒轉醫藥煤炭股｜港股早評

港股成交依然淡靜，昨欠缺北水之下，成交不足700億元，恒指報23274點，續於二萬三關爭持。今日北水回歸，可留意商湯（0020）升勢會否延續，此前公司上市累升近1倍，其次可吼個別板塊，如醫藥股、煤炭股及國際銀行股。

個別醫藥股走強，中國中藥（0570）昨再大升兩成，5個交易日累升五成，報6.23元。摩根士丹利預計，今年首季配方顆粒產品價格預期將上升，認為中國中藥在新年假期前將獲得估值重估。以2022年預測市盈率計，中國中藥目前被低估約7倍，估計2020至2023年盈利複合年增長率為19%，並預計市場份額將持續提升，予「增持」評級，目標價6.3元。

另外，歌禮製藥（1672）公布，去年9月獲中國國家藥品監督管理局批准上市的抗新冠病毒口服藥利托那韋口服片劑，年產能已擴大至1億片。公司研發管線中亦包括兩款治療新冠口服候選藥，目標於今年向中國、美國等國家遞交臨床試驗（IND）申請。受此消息帶動，歌禮製藥昨日勁飆32%，收報4.35元。

個別醫藥股走強，中國中藥昨再大升兩成，5個交易日累升五成，報6.23元。歌禮製藥昨日勁飆32%，收報4.35元。（資料圖片）

全球最大的煤炭出口國印尼突然宣佈，將於今個月停止煤炭出口，並勒令全國所有港口把煤炭儲存起來，供其國家發電廠和獨立發電商使用。中國動力煤主力合約抽升7%，可留意今日煤炭表現。

同時，美國10年債息抽升，衝上1.64厘水平。美國債息向上有利銀行股的利息收入，今日可留意國際銀行股，如滙豐（0005）和渣打（2888）。

道指標普創新高 蘋果市值一度突破3萬億

美股昨晚低開高走，道指和標普500指數齊創收市新高，道指升246點或約0.7%，報36585點，標普升0.6%，報4796點。納指則大升1.2%，報15832點。

蘋果昨一度升近3%%，市值曾突破3萬億美元，成為歷史上首間升穿3萬億美元大關的美國上市公司，亦是全球市值最高的上市公司。Tesla去年第四季電動車付運量破頂，並超出預期，股價炒上13.5%，收報1,199.78美元。