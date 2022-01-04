Tesla股價飆近14%　高盛：Q4交付超預期　未受芯片短缺及貨運影響

Tesla（美：TSLA）周一裂口高開後，持續拉升，最終以接近全日高位收市，報1,199.78美元，單日大漲13.53%，成交額達408.54億美元，冠絕美股，單一股票的成交規模已遠超港股單日成交。

高盛發表報告表示，Tesla 2021年第四季交付量達30.9萬輛，按季增長28%，按年增長71%，交付量較市場預期的26.6萬輛高出16%，亦較高盛預期的25.6萬輛高出21%。

其中，Model 3及Model Y的交付量為29.7萬輛，按季增長28%，按年增84%；Model S及Model X的交付量兌為1.2萬輛，按季增26%，按年減少38%。

全年計，2021年整體交付量為93.6萬輛，按年增長87%，高出Tesla對未來多年平均50%年增長的目標。

高盛指，該行原本預期全球芯片短缺及貨運緊張將對Tesla第四季交付量帶來重大影響，而第四季的強勁表現證明了Tesla正受惠將公司強大的運營執行組合，以及上海廠房的產能提升。

該行維持對Tesla的買入評級，未來12個月的目標價為1,125美元。該行指，要留意的負面因素包括市場對電動車的採用度、`Model Y的需求、電動車行茶的競爭增加等。