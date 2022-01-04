港股走勢反覆　再轉跌12點　科指處於5600點以下｜持續更新

港股在今年首個交易日高開低收，反而美股仍可以延續去年強勢，道指及標指均創新高。日本股市今日長假期後復市，彈升逾300點並企穩29100點，外圍股市造好，以及內地股市重開，北水能夠再度來港，能否成為大市動力？昨日大升逾4成的商湯（0020），已成為市場人士焦點，今日會否再下一城？蘋果成為首家市值逾3萬億美元的上市公司，一眾蘋果概念股會否乘勢而上？有關種種為今日投資者關注焦點。



【14:28】港股再次轉跌

港股再度轉跌，恒指最新報23261點，跌12點，國指最新報8177點，跌10點，科指最新報5581點，跌59點。

【13:15】港股午後轉升77點

港股午後由跌轉升，恒指最新報23352點，升77點，國指最新報8214點，升25點，科指最新報5608點，跌32點。

【12:37】港股半日跌68點

港股半日低收，恒指中午收市報23206點，跌68點，國指報8151點，跌37點，恒生科指報5559點，跌81點，成交額為656.7億元。

半新股商湯（0020）仍是市場人士關注對象，曾高見9.7元，最新報8.48元，升9.4%，成交額22.84億元。

科技股方面，阿里（9988）中午報116.7元，升1.5%，騰訊（0700）報446.4元，跌1.6%，美團（3690）報219.2元，跌1.9%。

內房股則普遍反彈，龍湖集團（0960）報38.25元，升6%，中海外（0688）升5.1%，報19.36元，碧桂園（2007）升4%，報7.01元，潤地（1109）報33.7元，升3.4%。

物管股方面，融創服務（1516）報7.56元，升8.6%，碧桂園（6098）報44.7元，升0.2%，保利物業（6049）報58.4元，升3%，惟第一服務（2107）終止出售股權於融創服務，今早復牌曾創新低，報0.81元，跌37.7%。

【10:15】恒指轉跌 科指偏軟

港股轉跌，恒指最新報23259點，跌14點，國指最新報8187點，跌1點，科指最新報5613點，跌26點。

瑞聲（2018）抽升6.8%，報32.85元，高偉電子（1415）衝高後回順，最新報13.5元，無升跌，舜宇（2382）最新報246.2元，跌1.5%。

【09:56】汽車股普遍上揚 比亞迪彈逾3%

汽車股上揚，比亞迪（1211）最新報274元，升3.3%，吉利（0175）升2.1%，報21.75元，東風（0489）最新報6.72元，升1.5%，小鵬（9868）最新報197.9元，升0.4%，理想汽車（2015）跌0.5%，最新報126.4元。

【09:47】物管及內房股反彈

內房股今日反彈，富力（2777）升10.3%，世茂（0813）升9.3%，報5.19元，碧桂園（2007）升3.4%，報6.97元，中海外（0688）升2%。

物管股方面，恒大物業（6666）最新報2.76元，升5.3%，世茂服務（0873）升6.2%，碧桂園（6098）最新報46.25元，升3.7%，保利物業（6049）升2.3%，報58元。

【09:28】恒指高開125點

恒指高開125點，報23400點，國指高開45點，報8234點，科指最新報5665點，高開25點。

科技股方面，騰訊（0700）最新報455.4元，高開0.3%，阿里（9988）高開3%，報118.4元，商湯（0020）續創新商，最新報8.39元，高開8.3%。

蘋果市值突破3萬億美元，供應商舜宇（2382）高開0.5%，瑞聲（2018）高開2.8%。