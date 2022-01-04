港股高開後回落　瑞聲逆市彈升6.8%｜持續更新

港股在今年首個交易日高開低收，反而美股仍可以延續去年強勢，道指及標指均創新高。日本股市今日長假期後復市，彈升逾300點並企穩29100點，外圍股市造好，以及內地股市重開，北水能夠再度來港，能否成為大市動力？昨日大升逾4成的商湯（0020），已成為市場人士焦點，今日會否再下一城？蘋果成為首家市值逾3萬億美元的上市公司，一眾蘋果概念股會否乘勢而上？有關種種為今日投資者關注焦點。



【10:15】恒指轉跌 科指偏軟

港股轉跌，恒指最新報23259點，跌14點，國指最新報8187點，跌1點，科指最新報5613點，跌26點。

瑞聲（2018）抽升6.8%，報32.85元，高偉電子（1415）衝高後回順，最新報13.5元，無升跌，舜宇（2382）最新報246.2元，跌1.5%。

【09:56】汽車股普遍上揚 比亞迪彈逾3%

汽車股上揚，比亞迪（1211）最新報274元，升3.3%，吉利（0175）升2.1%，報21.75元，東風（0489）最新報6.72元，升1.5%，小鵬（9868）最新報197.9元，升0.4%，理想汽車（2015）跌0.5%，最新報126.4元。

【09:47】物管及內房股反彈

內房股今日反彈，富力（2777）升10.3%，世茂（0813）升9.3%，報5.19元，碧桂園（2007）升3.4%，報6.97元，中海外（0688）升2%。

物管股方面，恒大物業（6666）最新報2.76元，升5.3%，世茂服務（0873）升6.2%，碧桂園（6098）最新報46.25元，升3.7%，保利物業（6049）升2.3%，報58元。

【09:28】恒指高開125點

恒指高開125點，報23400點，國指高開45點，報8234點，科指最新報5665點，高開25點。

科技股方面，騰訊（0700）最新報455.4元，高開0.3%，阿里（9988）高開3%，報118.4元，商湯（0020）續創新商，最新報8.39元，高開8.3%。

蘋果市值突破3萬億美元，供應商舜宇（2382）高開0.5%，瑞聲（2018）高開2.8%。