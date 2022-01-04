蘋果成首間市值破3萬億美元上市公司　基金經理明言意想不到

IPhone及iPad等產品成功，想蘋果市值水漲船高，在今年首個交易日（3日）蘋果股價創新高之餘，市值更曾衝破3萬億美元，為首間市值逾3萬億美元的上市公司。蘋果收市報182.01美元，升2.5%，市值2.99萬美元。

蘋果股價升幅加快，特別是在新冠肺炎疫情於2020年初爆發以來，在短短2年市值累計升幅逾200%。從股價走勢反映出其在技術於工作﹑教育﹑娛樂及保持互聯互通的核心地位。

蘋果收入穩定成長﹑投資者押注其關鍵產品，以及諸如虛擬現實耳機及自動駕駛汽車等新產品，具強勁長期前景，帶動股價上揚。

《彭博》引述持有275萬股蘋果的Mainstay Winslow大型股成長基金聯席投資組合經理Patrick Burton，指出並無想到蘋果市值會達到3萬億美元，這確實證明了蘋果公司未來五到十年前景。他又指出對蘋果前景感覺非常好，未來仍有重大機遇，iPhone業務穩定，服務及新產品帶動成長。

蘋果在2018年年中時，市值衝破1萬億美元，在2020年8月時衝破2萬億美元大關，為首家市值超越2萬億美元的美國上市公司。

隨著蘋果市值規模再創新高，其在標普指數影響力會更顯著，目前在標普指數佔比約7%。