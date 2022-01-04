「大宗商品之王」Gartman料今年聯儲局加息4次　美股恐大跌15%

素有「大宗商品之王」之稱的知名投資人Dennis Gartman表示，由於聯儲局（FED）轉向更強硬的鷹派立場，2022年美國股市可能面臨「緩慢而艱難」的下跌。他預計，美聯儲今年將加息4次。



《財聯社》報道，這位阿克倫大學捐贈基金會主席美國時間周一（1月3日）接受訪問時表示，今年股市可能下跌10%至15%。

Gartman曾成功預測了2008年大宗商品價格暴跌。他長期以來一直預測股市走熊，他認為在通脹持續上升的情況下，聯儲局加息可能是造成股市下跌的催化劑。

儘管多數華爾街人士預計，聯儲局將於年內加息三次，但Gartman預計，美聯儲將採取更激進措施，部分原因是新任命的成員傾向鷹派。他還表示，一次加息就可能高達50個基點，基準利率可能在年底前至少從目前水平跳升100個基點。

料隨著收緊貨幣政策熊市便到來

他說，「當美聯儲開始收緊貨幣政策時，熊市就會到來，那將是今年晚些時候，毫無疑問。」

他補充道，「我認為這將是一個緩慢而費力的下跌，絕非任何實質性的崩盤。因此可以逐步減少敞口，我認為以一種安靜合理的方式離場觀望是未來一兩年的正確交易方式。」

標普500指數在2021年上漲了27%，幾乎超過了所有人的預期，包括最看漲的分析師。 Gartman承認，過去六個月他對熊市的預判是錯誤的。為了確保基金會有足夠資金用於開支，Gartman將股票風險敞口減少了10%，他承認這種策略的風險是他們可能錯過更大收益。