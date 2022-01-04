黑石韋恩公布十大驚奇　料聯儲局年內4度加息　金價飆2成兼破頂

每年年初，大行分析師總會對新一年資本市場表現﹑宏觀經濟走勢及政治格局作出預測，讓外界對新一年政經局面有初步掌握，並且加以調節其投資取態。作為資深市場人士的私募基金黑石屬下私人財富管理部門副主席韋恩，聯同部門投資總監Joe Zidle，剛公布2022年十大驚奇，其中最惹人注目者，分別為聯儲局加息促使美國10年期國債孳息率升至2.75厘，及年內加息4次，又預期縱受到Omicron變種病毒影響，至今年底時美國的會議及群聚將回復至疫情前水平。



兩人今年10大驚奇如下﹕

1.在企業盈利下挫及加息環境下，標普500指數或難有大進展，又預料價值股跑贏增長股。兩人又預期股市會出現大波動及調整，惟幅度不會多於2成。

2.個別商品價格回落，可是人工及租金持續上揚，及消費物價指數及通脹在年內升幅4.5%。雖然運輸及能源價格回落，加強外界對通脹只屬短暫的支持者看法，不過持續通脹卻成為主要說法。

3.債市已開始對通脹上揚及聯儲局收水出現反應，美國10年期國債孳息率升至2.75厘，及預料年內將完成收水並加息4次。

4.雖然變種病毒Omicron肆虐，但預料群眾及會議等活動會在今年底時回復至疫情爆發前。新冠疫情會繼續困擾已發展及發展中國家，惟美國會大部份情況回復至正常，預料一般人會每周會有3至4日回到辦公室，並且大規模前往劇場﹑演唱會及體育場館。

5.內地政府會針對近期房地產市場的混亂情況採取措施，包括打擊物業投機，這將促使內地居民擁有可供投資的資金，推動資產管理行業發展，及予機會予海外公司。

6.金價在年內將飆升2成並創新高。縱使美國保持強勁增長，可是投資者傾向物色安全及可以對沖通脹的黃金，又指出就算虛擬貨幣市場佔有率持續增加，黃金將重拾其避險天堂的地位。

7.兩人預料產油國會指出油價高企與急步實施新能源政策，及容許美國頁岩氣生產商重新獲利。產油國將不會增產以滿足市場人士需求，認為紐約期油價格續上揚，分析師料油價每桶可見100美元。

8.屆時核能會再次進入公眾視線。隨著發展出充份的安全措施，將有助降低對核能的恐懼，令到使用核能的可行性增加。美國中西部會成為主要核能發展區域，未來混合能源會成為其中一個能源供應源頭。

9.環境﹑可持續發展及治理（ESG）將會超越企業的政策宣言。政府相關部門建立及落實新的法規，要求上市公司公開地指出多項於新時代下要求。聯儲銀行總裁會實施措施，以衡量金融機構在應對氣候轉變時是否過於脆弱。

10.就推行綠色能源政策時，美國政府發現當地無法採購足夠的鋰電池，以滿足電動車生產計劃。內地會控制鋰市場，就如同處理鈷及鎳等資源市場情況，因此需要保有更多相關產品以應對本地需求。