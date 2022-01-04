Benz發布首款純電動跑車　續航里程可逾1000公里

據《財聯社》報道，即將更名為Mercedes-Benz（梅賽德斯-奔馳）的戴姆勒（Daimler）揭開了其首款純電動概念車VISION EQXX的面紗。該公司表示，這款電動跑車每次充電的續航里程將超過1,000公里，這表明該公司向其電動汽車雄偉計劃前進了一大步。

該公司於2021年宣佈，計劃到2030年底前投資逾400億歐元（約合人民幣2,872億元），在全電動汽車市場上與特斯拉一較高下。其投資計劃中包括建造8家電池工廠。該公司還表示，從2025年起，其所有汽車平台將只生產電動汽車。

戴姆勒表示，VISION EQXX是迄今為止能效最高的梅賽德斯-奔馳車型，百公里的能耗將低至個位數。相比之下，特斯拉官網上的數據顯示，Model S 60目前的百公里能耗為18.1千瓦時。

「Mercedes-Benz VISION EQXX代表着我們對未來電動汽車的設想。」梅賽德斯-奔馳首席執行官康林松（Ola Kaellenius）說。

戴姆勒首席技術官馬庫斯·謝弗（Markus Schaefer）告訴記者，戴姆勒將在2021年年中之前在各種地形上測試這款原型車。原型車的一些組件將在兩到三年內用於梅賽德斯-奔馳汽車。不過，他拒絕透露這款電動車的電池何時能上市。

謝弗說：「我們很可能是第一個在現實生活中展示續航里程1,000公里、同時電池（體積）如此之小的汽車的公司。」

他表示，一旦確定了客户的預期里程以及他們願意支付的價格，這樣的汽車何時上市將是一個「市場決定」。

料上半年汽車晶片仍短缺

同時，謝弗還預測，全球汽車晶片供應將在整個2022年保持短缺，尤其是在2021年上半年。

「晶片短缺也將在2022年伴隨我們，特別是在上半年，」他說，「我們預計上半年的產能不會有顯着增加……可能全年都不太可能大幅增加。」

戴姆勒在2021年10月的汽車產量較上年同期下降23.9%，11月按年下降21.8%，反映出全球汽車製造商難以獲得足夠晶片以滿足需求導致的產量下降。