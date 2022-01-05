港股二萬三關爭持　騰訊再沽貨　中移動回A後回購｜港股早評

港股缺乏動力，續於二萬三關爭持。美國10年債息抽升至1.65厘水平，市場料加息升溫，可留意銀行股表現。

債息抽升，令科技股受壓，加上騰訊（0700）減持Sea（美：SE），昨晚美股中概股普遍下跌，嗶哩嗶哩（美：BILI）跌近9%，拼多多（美：PDD）跌近11%，其餘熱門中概股跌3%至6%不等，相信今日科技股亦會受壓。

騰訊大手減持京東（9618）用作派息後，再減持互聯網股票，是次對象為東南亞電商巨頭Sea，騰訊計劃沽出1,449.3萬股Sea的A類股份，若按Sea周一收市價計，套現逾32.3億美元（約252.4億港元）。

騰訊計劃沽出1449.3萬股Sea的股份，料套現逾32.3億美元。

即使阿里巴巴 （9988） 傳出好消息亦未能帶起中概股或科技股氣氛。阿里巴巴再獲「股神」巴菲特拍檔、巴郡副董事長芒格增持。根據監管文件顯示，芒格旗下報業機構Daily Journal於2021年底持有60.2萬股阿里巴巴美股相對9月底時的持有約30.2萬股，按季增加近一倍。

中移動（0941）表示，從公司A股超額配售行使期2月7日結束，公司將可回購不多10%港股，最多為20.48億股港股。若以昨日收市價48元計算，涉及資金最多達983億元。中移動A股（上海：600941）1月5日在上海掛牌，上市價為每股57.58元人民幣（折合相當於70.42港元），較港股的股價溢價約46.7%，集資額達487億元人民幣。

美股破頂後回落 債息抽升科技股受壓

美股道指及標普500指數破頂後回落，道指收市仍升214點或0.6%，報36799點。標普500指數反覆回吐0.06%，收市報4793點。科技股受壓，納指先升後跌，收市挫1.3%，報15622點。美國10年債息抽升至1.66厘水平，市場對加息預期升溫，銀行股抽升，摩通（美：JPM）和高盛（美：GS）均升逾3%。