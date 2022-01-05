滙豐發威｜加息預期升溫　獅王彈升2.8%　溫傑：未必企穩50元

港股自踏入2022年後，跌多升少，今日更受到政府宣布收緊防疫措施下，大跌近400點，失守23000點大關。可是銀行股卻逆市高收，其中重磅股滙豐（0005）勁升2.8%。銀行股獲得投資者追捧，與市場人士預期聯儲局加息升溫有關。

一向對息口態度較為鴿派的明尼亞波利斯聯儲銀行行長卡什卡利，在當地時間周二（4日）指出，今年內聯儲局應加息2次，態度較以往有明顯轉變。市場人士即時預期聯儲局在收水步伐會較進取，並帶動美國10年期國債孳息率上試1.656厘。

息口上揚憧憬下，於美國掛牌的金融股紛紛高收，本港銀行股亦承接有關走勢，其中滙豐全日升2.82%，報49.15元；中銀香港（2388）升3.77%，報27.5元；渣打（2888）升2.11%，恒生銀行（0011）升2.67%，東亞（0023）升0.35%，大新銀行（2356）升0.74%。

溫傑料中銀短期內上升空間不足

雖然銀行股表現突出，但是分析員認為銀行股未必再有太大上升空間。光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，本地銀行股急彈主要由於美國加息預期升溫、美債息攀升，而加息周期一旦啟動，將會利好銀行股的淨息差收入，再加上新經濟股急挫，投資市場的資金流向較穩健的銀行股。

不過，他又指，本地銀行股已連升數日，單憑加息因素，之後未必能保持升幅，滙豐在50元「未企得穩」，且港股市況不明朗，投資者可待滙豐公佈業績後，有派息及回購消息等正面消息再入市。而中銀香港隨著本港貸款市場復甦，銀行自身息差溫和擴闊，股價已升至6個月高位，短線上升空間不足，投資者或待其回落至25元再買。