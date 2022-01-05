傳將收緊防疫措施　恒指跌幅擴大至逾300點　失23000點｜持續更新

美國股市周二（4日）走勢個別，在聯儲局加快收水步伐憂慮下，反映科技股走勢的納指下挫逾200點，道指則在金融股帶動下上揚逾200點，兼且再度創新高。銀行及科技股乃是今日市場人士關注對象。另一方面牌停牌逾年的華融（2799）復牌，亦為投資者關注對象。此外中移動（0941）A股（上海﹕600941）今日登陸上海主板，同為市場人士關注焦點。



【14:39】

港股失守23000點，恒指失守23000點，最新報22984點，跌305點，國指最新報8037點，跌142點，科指報5347點，跌234點。

【14:12】

港股午後上演23000點攻防戰，曾一度觸及23000點，最新報23045點，跌244點，國指最新報8057點，跌122點，科指最新報5370點，跌211點。

美團（3690）瀉近1成，為表現最差藍籌股。

【13:09】

港股午後跌幅擴大，恒指最新報23045點，跌244點，國指最新報8057點，跌122點，科指報5370點，跌211點。

【12:34】

恒指中午收市報23092點，跌197點，國指最新報8072點，跌107點，科指報5384點，跌197點，成交額為833.9億元。

近日成為投資者焦點的商湯（0020），今早下跌5.6%，報7.74元。

科技股紛紛下挫，騰訊（0700）報434.4元，跌3.5%，阿里（9988）報116.6元，跌0.3%，美團（3690）急瀉9.4%，報198.9元，京東（9618）跌6.3%，報248.6元。

汽車股亦成為投資者沽對象，比亞迪（1211）報254.2元，跌6.8%，吉利（0175）跌5.4%，報20.1元，小鵬（9868）跌6%，報185.3元，理想汽車（2015）報116.8元，跌6.9%。

物管股再度下挫，碧桂園服務（6098）跌6.7%，報41.2元，保利物業（6049）跌1.8%，報57.7元，融創服務（1516）報7.06元，跌4.1%。

中移動（0941）今日回A，逆市上揚，報50.65元。

【11:11】

港股跌幅擴大，恒指最新報23122點，跌167點，國指最新報8087點，跌92點，科指一度失守5400點，最新報5407點，跌174點。

【09:48】

恒指轉跌，最新報23176點，跌113點，國指失守8100點，報8098點，跌81點，科指再破底，報5435點，跌145點。

【09:27】

恒指高開33點，報23323點，國指跌24點，報8155點，科指最新報5501點，跌80點。

中移動（0941）高開5.7%，報50.75元，中移動A股（上海﹕600941）高開9.41%，報63元人民幣。

銀行股今早上揚，滙豐（0005）高開3.2%。