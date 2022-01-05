內房｜大發地產及中梁為保留現金　延遲派發2021年中期息

內地發展商資金壓力未見舒緩，為保留更多現金，有個別內房股決定延遲派發已決議的2021年中期息。

大發地產（6111）去年8月公布中期業績時，宣布派發每股中期息4.8分人民幣，並預料在今日（5日）或前後派付。公司指出經考慮近期內地房地產行業宏觀行業環境及市場波動性，為保持現金水平，已決議將去年中期息延至今年4月6日或前後派付。

公司指出縱使派付日期延遲，有關中期息仍繼續向於去年12月23日名列股東名冊者派付。

中梁改為在今年8月底派發2021年中期息

中梁（2772）則宣布將原訂於本月25日或前後，向本月13日名列股東名冊的股東派付的2021年中期股息，更改至於8月31日或前後，向在今年8月19日名列股東名冊的股東派付。

中梁指出於2021年下半年，中國政府持續對房地產行業執行從緊的措施，及維持「房住不炒」與「嚴控房地產金融槓桿」的政策基調。由於疊加的融資限制，房企境內的融資受到緊縮。從緊的住房按揭放款及房價的不明朗因素亦影響住房銷售的需求。加上自去年以來，多家中國房企出現財務困難及債務違約，在過去為行業提供主要融資的境外債券市場出現動盪和重大的市場失衡。境外資本市場對以上不利因素的負面反應已嚴重影響大多數民營房企的債券價格、國際信貸評級，及其利用境外資金渠道的能力。

中梁又指出期內已經採取果斷的措施去應對近期的行業困境，包括加快銷售與回款，節省開支、減少買地並保有現金。管理層對主動管理負債與去槓桿已展示信心與承諾。自2021年7月至周二（4日），公司主要以自有資金已歸還或回購合共超過8億美元本金的境外債券或貸款，同時確保足夠的流動性作業務營運。

鑑於中國房地產面臨的持續不確定性，中梁相信現在盡力保留現金維持流動性去應對目前的市場困境引致的不明朗局面，是謹慎、保守與負責任的做法。因此，以最佳利益作為考慮和平衡各方持份者的利益，董事會經過周詳的考量後，決定推遲2021年中期股息的支付至2022年8月31日（星期三）或前後。