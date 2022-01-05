騰訊遭市監局行政處罰9次　阿里創投及B站等齊被罰

市場監管總局日前發布多項行政處罰公告顯示，對騰訊（0700）行政處罰9次，共被處罰款450萬元，阿里創投及B站等亦遭處罰。

市監局對騰訊收購北京有狐科技發展有限公司股權未依法申報違法實施經營者集中案作出行政處罰；對騰訊收購VERSA Inc.股權未依法申報違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，現將行政處罰決定書予以公告。

對騰訊、上海華晟領飛股權投資合夥企業（有限合夥）收購北京明略軟件系統有限公司股權未依法申報違法實施經營者集中案作出行政處罰；對騰訊與河南和諧汽車貿易有限公司設立合營企業未依法申報違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，分別給予騰訊、和諧汽車50萬元罰款的行政處罰。

對青島海信網絡科技股份有限公司與騰訊設立合營企業未依法申報違法實施經營者集中案分別給予50萬元罰款的行政處罰；對騰訊收購北京念念分享科技發展有限公司股權未依法申報違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，現將行政處罰決定書予以公告。

嗶哩嗶哩亦收到50萬元罰款

對騰訊、深圳市紅杉煜辰股權投資合夥企業（有限合夥）收購廣西叫酒網絡科技有限公司股權未依法申報違法實施經營者集中案行政處罰決定書，決定分別給予騰訊、紅杉煜辰各50萬元罰款的行政處罰；對騰訊收購IngageApp Global Limited股權未依法申報違法實施經營者集中案給予騰訊50萬元罰款的行政處罰；對騰訊收購永輝雲創科技有限公司股權未依法申報違法實施經營者集中案作出行政處罰。

另外，市監局對杭州阿里創業投資有限公司、鄭州市訊捷貿易有限公司、貴陽廣電傳媒集團有限公司收購貴州泛亞信通網絡科技有限公司股權未依法申報違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，分別給予阿里創投、鄭州訊捷、貴陽廣電各50萬元罰款的行政處罰。

同時，市監局對嗶哩嗶哩（9626）收購VERSA Inc.股權未依法申報違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，給予嗶哩嗶哩50萬元罰款。