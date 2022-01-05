科指最多瀉5%再破底　專家：困局慘挾科技股　資金轉買傳統股

美國10年期債息率重上1.6厘，拖累科技股下挫。恒生科指裂口低開，最多跌近5%，低見5306點，再創面世已來新低，並創去年7月以來最大單日跌幅。專家分析指，市場目前投資風格轉至傳統股，科技股或高估值的股份預計會繼續受壓。



科技股今日大瀉，騰訊（0700）跌約4.3%，美團（3690）更大跌11.2%，失守200元關口，快手（1024）跌7.5%。第二上市的中概股表現跟隨美股繼續走弱，嗶哩嗶哩（9626）大跌一成，再創新低，萬國數據（9698）跌7.8%，京東（9618）跌7.2%。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，市場目前投資風格轉至傳統股，「市場押注至經濟復甦板塊，昨晚道指創新高，但納指回落1.3%，可見資金流轉至舊經濟股，科技股或高估值的股份預計會受壓。」

林樵基認為，市場目前投資風格轉至傳統股，科技股受制債息上升、騰訊連環減持及中國監管無放鬆的困局。（訪者提供）

林樵基：減持屬騰訊個別操作 中國監管無放鬆

至於騰訊大手減持京東（9618）用作派息後，再減持互聯網股票，是次對象為東南亞電商巨頭Sea，騰訊計劃沽出1449.3萬股Sea的股份，套現逾32億美元（約250億港元）。騰訊持股Sea佔比由21.3%減少至18.7%，並承諾未來6個月內不會再出售Sea股份。

根據彭博數據顯示，騰訊持有美團約19.4%，持有快手約21.2%，持有嗶哩嗶哩14.4%股份。對於騰訊短時間內兩次減持投資的股份，林樵基認為騰訊減持Sea和京東屬個別企業行為，「當然或有投資者認為是利淡訊號，對騰訊持股的股份有少少卻步，故先行離一離場。」

中國市場監管總局發布多項行政處罰公告顯示，對騰訊行政處罰9次，共被處罰款450萬元，阿里創投及嗶哩嗶哩等亦遭處罰。林樵基指，對於新經濟股，市場原以為去年在嚴監管之下，今年或有機會稍為放鬆一點，現可見中央並無意放鬆監管，可是認為可維持科網股中長線部署，並看好元宇宙概念股，可候調整後再收集。