港交所︰上市提名委員物色上市委員會成員人選

港交所（0388）公布，聯交所上市提名委員會現徵求有意為聯交所上市委員會及GEM上市委員會服務人士的申請。

上市委員會的成員最少有28人，包括當然成員港交所行政總裁；被委任的成員當中則最少有8名投資者代表，以及19名代表證券業內各界的成員。

若獲委任，上市委員會成員的任期將由今年7月左右起計約12個月。上市提名委員會在委任前會先行與入圍人士會面，上市提名委員會亦會考慮重新委任現有的上市委員會成員。

上市委員會每周最少召開一次會議，委員會成員一般預期要出席半數的例行會議，此外還須出席特別會議，例如季度政策會議等，因此需要投入較多的時間。就上市委員會成員出席例行會議及政策會議、以及他們為每次會議所作準備，聯交所現時會向上市委員會成員支付定額酬金每年150,000元，副主席為每年187,500元，主席為每年225,000元。

另外，聯交所上市提名委員會現徵求有意為聯交所上市覆核委員會及GEM上市覆核委員會服務的人士的申請。

上市覆核委員會的成員有25人，當中最少6人是投資者代表，其餘成員須足以代表上市發行人及市場各界人士。上市覆核委員會成員的任期將由今年7月左右起計約12個月。任期屆滿時，上市覆核委員會成員可經聯交所董事會委任而再續任一整年（或聯交所在重新任命時可能訂下的較短期限）。上市覆核委員會成員最多只可連續在任6年。