美團單日暴瀉11%　騰訊減持SEA添陰霾　陳政深︰國策方向係咁！

美團（3690）單日急瀉逾11%，失守200元大關，收報195.1元，成交額達106.33億元，成為表現最差藍籌，拖累恒指逼近去年新低，單股拖低194點。至於恒生科技指數更見「破底」，單日曾急跌近5%，低見5306點。

美團單日急瀉，市場普遍歸咎於竟非美團本身的基本因素，而是另一重磅股騰訊（0700），皆因其近日接連減持手上投資的科網公司。

繼實物分派京東持股後，騰訊周二（4日）公布，計劃減持有「東南亞騰訊」之稱的Sea Limited（SEA），涉及1,449萬股A類股份，套現最多30.7億美元，折合高達240億港元。

Sea Limited被騰訊大手減持，周二急瀉11%，收報197.84美元，市值降至1,103億美元，折合約8,600億港元。

《彭博》數據顯示，騰訊持有美團約237億元市值的股份。（Bloomberg）

翻查《彭博》數據顯示，騰訊目前持有的證券之中，持股市值首三大包括美團、京東（9618）、快手（1024），持股市值分別達到237億元、134億元、54億元，分別佔流通股19.44%、18.6%、21.18%。

值得注意的是，早前騰訊已經宣布派發中期息，向股東分派京東實物股票，每21股騰訊股份獲發1股京東集團A類普通股，涉約4.57億股京東A類股。分派完成後，騰訊持有的京東股份佔比將由17%降至2.3%。

陳政深：監管風險仍持續

從騰訊持有的證券可見，美團未來被減持的機會相對較大。艾德證券期貨聯席董事陳政深認為，美團不僅受累於遭騰訊減持的陰霾，另一邊廂市場監管總局今日公布13宗行政處罰，雖然當中未見美團被罰，但反映監管方並未對科網企業鬆手。

陳政深提到，國家網信辦對掌握百萬用戶數據的企業收緊審查，過去美團引以為傲的龐大用戶數據，「已經幻滅晒」。他認為，近日資金從ATMXJ慢慢流走，首先離開高危的板塊，甚至撤離港股。

騰訊早前宣布派發中期息，向股東分派京東實物股票。分派完成後，騰訊持有的京東股份佔比將由17%降至2.3%。（資料圖片）

他認為美團有一定機會被騰訊減持，未必會仿傚分派京東的做法，在分派末期息時以實物分派美團股份。不過，由於國策方向是企業的涉獵面不能太廣闊，由騰訊分派京東可見，未來美團絕對有機會遭騰訊減持。

股價方面，陳政深估計美團去年的低位187元或現支持，但若然股價無法收復216元的水平，恐怕後市仍要再向下探。被問到股價會否重回「雙位數」，他笑言「唔估住，成年流流長，今年先3日，科指跌咗6%，依家講言之尚早！」。