平安證券：人民幣匯率前景　繫於中美關係

平安證券首席經濟學家鍾正生預計，明年人民幣匯率強勢基礎不會快速消退，但可能成為中美貨幣政策「鬆緊差」平衡器。為釋放內地貨幣政策空間，可能允許人民幣匯率在貶值方向釋放更大彈性；而中美關係的變數仍然是人民幣匯率最大的風險。

據《中國新聞網》周三（5日）報道，據鍾正生團隊梳理，2021年11月初以來，伴隨聯儲局加息預期快速升温，美元指數迎來新一波上行：2021年11月1日至12月31日，美元指數由93.87升至95.97，期間更是一度接近97高位。

但與此同時，美元兑人民幣匯率卻持續下挫：美元兑人民幣匯率自10月以來從6.4626一路走低，到2021年12月9日跌至6.3498低點，突破了2018年以來新低，人民幣匯率表現相當強勢。2021年12月9日當天，人行發布公告決定自2021年12月15日起將外匯存款準備金率由7%提高到9%，釋放出不希望人民幣匯率過強的政策信號，美元兑人民幣匯率隨之企穩。

鍾正生團隊指出，首先，2021年人民幣匯率強勢主要體現市場供求因素，而市場供求背後的根本支持在於國際收支狀況優化：貨物貿易順差的擴大、服務貿易逆差的縮窄、直接投資的大幅增長、證券投資的持續流入。

該團隊認為，2022年國際收支層面對人民幣匯率的支持面臨減弱，但在疫情不確定性的影響下、在中國擴大高水平對外開放的支持下，人民幣匯率強勢的基礎並不會快速消退。需要注意的是，2022年中資美元債到期量達到2021年末中資美元債存量的18.4%。若2022年人民幣匯率出現階段性貶值，則國內企業以美元計價的中資美元債的實際融資成本將上升。而中資美元債的融資主體又以處境艱難的房企居多，這可能成為壓倒部分房企的「最後一根稻草」。

其次，國際收支對人民幣匯率的支持減弱，將使得人民幣匯率與美元指數的相關性重新增強，而2022年美元指數仍受到美國經濟復甦和美聯儲加息的支持，從而給人民幣匯率帶來一定壓力。截至2021年12月31日，美元指數已反彈回到95.97，而2015年「811」匯改以來，當美元指數處於這一位置時，美元兑人民幣匯率均處於6.65到7區間內。後續若國際收支的支持弱化，美元兑人民幣匯率有可能向此區間移動。2022年CFETS貨幣籃子的權重微調，美元的權重小幅回升，對人民幣匯率的彈性稍有抑制，但這主要體現的是疫情影響下中美貿易佔比的提升，而不應視為對「增強人民幣匯率彈性」的某種倒退。

第三，中美經貿關係的變數仍然是人民幣匯率最大的風險。

第四，2022年人民幣匯率可能成為中美貨幣政策「鬆緊差」的平衡器，為釋放中國貨幣政策空間，可能允許人民幣匯率在貶值方向釋放更大彈性。目前聯邦基金期貨已隱含了聯儲局2022年加息3次的預期。

鍾正生團隊預計，2022年，中國有1-1.5個百分點的降準空間，經濟壓力加大情況下還有10-15bp的降息空間，從而中美利差將向80bp的警戒水平運行，給人民幣匯率帶來貶值壓力。而在人民幣貶值與貨幣政策「以我為主」之間，政策的選擇從2021年12月央行上調外匯存款準備金率的含義中已然明朗。