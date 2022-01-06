美國加快收水　科技股捱沽　恒指失守二萬三｜港股早評

美國加快收水致美股暴跌，債息抽升至1.7厘水平，今日要留意本港科技股會否因而再度受累。恒指昨失守二萬三關，報22907點。

科技股弱勢未除，美團（3690）、嗶哩嗶哩（9626）昨日大瀉一成，京東(9618）跌7%。內地反壟斷監管踏入新一年未見放鬆，市監局罰騰訊涉及9宗案件，數量最多，合共遭行政處罰450萬元人民幣，同時，騰訊大手減持京東用作派息後，再減持東南亞電商巨頭Sea，計劃沽出1,449.3萬股Sea的股份，套現逾32億美元（約250億港元）。騰訊昨跌4.3%。

隨即，騰訊公布1月5日斥資約2.03億港元回購47萬股，回購價為每股429.4元至437.6元。另外，藥明生物（2269）公告，1月4日斥資4億元回購486.85萬股，每股價格為80.55至82.9元，在去年12月16日至2022年1月5日間，最高價每股94.35元及最低價每股78.45元於聯交所購回合共4505.8萬股股份，合共約39.2億元。

物管併購潮持續，禹洲以不超過10.6億元人民幣出售禹洲物業服務全部股權予華潤萬象。（南方網）

物管併購潮持續，禹洲集團（1628）和華潤萬象生活（1209）分別公布，禹洲以不超過10.6億元（人民幣．下同）出售禹洲物業服務全部股權予華潤萬象，其物業服務截至2020年度純利約4,880萬元人民幣。

美國10年期債息升越1.7厘。美股急瀉，道指跌近400點，標指跌2%， 納指再跌3.3%。美國聯儲局公布去年12月議息會議記錄，顯示決策官員預期，今年將會加息3次，每次加幅為0.25厘，2023年進一步加息3次，又指稱可能提前加息，加息速度或更快，縮表速度可能超過此前2017年縮表周期。