周五起晚上6時後禁堂食　餐飲股股價續向下｜持續更新

聯儲局今晨公布上月議息議紀要，當局暗示或最快於今年3月加息，在今年底前或會提及縮減資產負債表。受到相關消息衝擊，美股大跌，其中納指勁挫逾500點。今早科技股表現如何，為市場人士關注對象。昨日表現突出的銀行股，今日會否繼續受惠於債息攀升，為市場人士另一個關注對象。



【10:15】港股再次轉跌

恒指再度轉跌，最新報22828點，跌79點，國指最新報7990點，跌25點，科指報5282點，跌40點。

【10:12】餐飲股續跌

政府收緊防疫措施，1月7日起晚上6時禁止堂食，餐飲股普遍受壓， 連鎖拉麵店「豚王」母企賞之味﹙8096﹚挫逾4%，太興集團（6811）跌逾2%；大家樂（0341）跌超1%，大快活（0052）跌近1%；惟日本燒肉專門店品牌「牛角」的敘福樓集團（1978）升超1%，譚仔國際（2217）升近2%；稻香（0573）、翠華（1314）暫時沒有變幅。

【09:47】

港股掉頭向上，恒指最新報23000點，升95點，國指升46點，報8062點，科指最新報5351點，升27點。

阿里（9988）升4.5%，報119.6元，騰訊（0700）曾低見421元，最新報430.6元，無升跌，美團（3690）升2.5%，報200元，小米（1810）則跌0.6%，報17.82元。

銀行股回落，滙豐（0005）最新報48.8元，跌0.7%，渣打（2888）跌1%，最新報47.8元，東亞（0023）跌0.7%，報11.42元。

煤炭股回落，兗礦能源（1171）最新報16元，跌1.6%，神華（1088）最新報18.66元，跌0.7%，中煤能源（1898）最新報4.58元，跌1.3%。

【09:28】

恒指低開64點，報22843點，國指低開10點，報8005點，科指繼續尋底低開38點，報5285點。