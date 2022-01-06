國泰明起重啟部份長程貨運　因應嚴格檢疫措施貨運運力為疫前20%

Omicron變異病毒在全球多地擴散，國泰航空（0293）今天發佈最新的航班安排。由於政府因應全球Omicron變異病毒感染個案上升，實施更嚴格的機組人員檢疫措施，公司將運作相當於疫情前約20%的貨運運力及約2%的客運運力。

該公司又指出從明日（ 7日）起恢復運作部分長途貨運航班及維持區域貨運航班，並在符合最新防疫規定下盡力採取合適方案提供更多貨運服務。公司亦會盡力維持香港與主要航點的客運聯繫，然而客運航班班次將因應航點及航班的熔斷機制而減少。

另一方面，國泰指出因應全球Omicron個案逐漸增加，政府已進一步收緊機組人員檢疫措施並禁止來自指定國家的航班前往香港。公司在遵守政府最新措施的同時，將盡力為主要目的地提供最大限度的服務。

新限制將繼續影響航班營運，並預期會進一步減少由即日起至今年首個季度末往返香港的客運航班 。

國泰指出，為乘客行程帶來不便，深感抱歉。