美聯儲突「轉鷹」嚇窒投資者　今年或加夠四次息？｜財經加零一

踏入2022年，全球經濟仍要面對新冠疫情、地緣政治等影響，美國聯儲局突然「轉鷹」，更嚇窒一眾投資者。《香港01》財經節目「財經加零一」，舉行一連四集的「2022投資攻防」與不同嘉賓討論對股市、樓市、宏觀經濟，以致虛擬貨幣等前景。



今日（11日），就請來馬山資本董事總經理林子傑，以及恒生銀行（0011）首席經濟師薜俊昇，分析今年經濟前景。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。



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市場對通脹水平持續高企感到不安，美國聯儲局官員，更在上月會議上考慮加快今年加息時間表，最早或於今三月份加息！恒生銀行（0011）首席經濟師薜俊昇指出，美國聯儲局在短短數月態度轉變得非常快，如去年九月時估計今年最多加息一次，去年11月就已經「轉口風」，稱通脹不再是暫時性。

薜俊昇：不排除加息迫切性於下半年淡化

直到去年12月更「預告」今年有可能加息三次，會議紀錄中更明言有可能會「縮表」，相信是越來越擔心通脹影響經濟，若果通脹持續上升，經濟亦向上的話，有可能令通脹水平未能回落到較低水平。

有分析師估計，今年或會加夠四次息。不過薜俊昇亦提到，受基數效應等影響，今年美國經濟增長或回軟，若果全球供應鏈問題於上半年得以舒緩，通脹或會減慢，不排除屆時美國聯儲局或會再次改變立場，加息的迫切性及重要性或會淡化。他進一步指出，近日美國十年期人債息雖然反彈，但仍在兩厘以下，與聯儲局預期未來三年加息至兩厘以上有落差，反映市場對息口前景有分歧。

薜俊昇（左）不排除加息迫切性將於下半年淡化。（盧翊銘攝）

林子傑：聯儲局或會再次「轉鴿」

馬山資本董事總經理林子傑亦補充，從債息水平去看，反映市場認為通脹未必厲害，年底前有可能會舒緩，聯儲局或於未來數月「轉鴿」，「聯儲局態度都可以變得好快，2021年頭都咬牙切齒話2024年之前唔會加息，但過咗夏天之後變得幾快呢。」

提到中國近年加強調控各行業的發展，特別是教育、科技及房地產行業。林子傑相信，中央正正是汲取了90年代日本的教訓， 當年日本存有調整經濟的熱度，如房地產市場，一旦「爆煲」情況一發不可收拾，「進入了一個迷失二十年」。他認為，某程度上放棄或調整經濟持續增長的情，對長遠發展有正面影響。

他又表示，內地的政策並不是一般人覺得「係嚟得咁突然」，從不同的報告及會議中，已見當局已將國家的發展方向，講解予人民知悉，只不過資本市場「第一次聽就有少少反應，之後不斷講就完全唔理，到真係執行嗰陣，嗰下（急跌）就嚟。」