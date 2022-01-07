恒指收復二萬三　觀察資金向低流　留意銀行本港科技股｜港股早評

港股昨日重回二萬三關，報23072點，昨晚納指回落，但中概股卻彈高，可觀察資金在不同地區的科技股中輪動，港股和其科技股或可受惠。

同時，受惠市場加息預期升溫及債息走強，銀行股近期升勢不錯，滙豐（0005）升至50元關口，創逾半年新高，中銀香港（2388）昨亦升0.9%，報27.75元，同樣創近6個月高。

昨日本港科技股稍見回穩，騰訊（0700）創近半年低後轉升，倒升1.5%，報437元。阿里巴巴（9988）收市創近一個月高，昨升5.7%，報121元。美團（3690）昨回升3.6%，報202.2元，重上200元關口。投資者可觀察資金在不同地區的科技股中輪動，港股和其科技股或可受惠。

美國中概股昨彈高，今日或有機會延續升勢。阿里巴巴獲「股神」巴菲特拍檔、巴郡副董事長芒格增持後便逐步走強，其美股（美：BABA）以收市價計已創逾一個月新高。京東（美：JD）、微博（美：WB）、拼多多（美：PDD）、百度（美：BIDU）等均彈高逾4%。

阿里巴巴（9988）收市創近一個月高，昨升5.7%，報121元。（美聯社）

另外，吉利汽車（0175）公布去年度累計總銷量132.8萬部，按年增加1%，達至集團全年銷量目標153萬部之87%，即為未能完成去年目標。公司給予今年度銷售目標定為165萬部，按年增長約24%。

美國10年國債債息企穩1.7厘，美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，聯儲局可能最快3月加息，下一步則展開縮減資產負債表規模，以應對通脹上升。道指昨跌170點或0.5%，報36236點，標普500指數微跌，報4696點。納指力守去年12月20日的14860點支持，昨跌0.13%，報15080點。