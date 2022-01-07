高盛成大宗商品大好友　料出現長達10年超級周期

高盛集團（Goldman Sachs）大宗商品研究全球主管Jeff Currie表示，該行「極度看漲」大宗商品，並認為可能出現長達10年的超級周期。



《財聯社》報道，Jeff Currie表示，新年伊始，能源、金屬和農業市場的失衡錯配程度創下記錄新高。金融體系中仍有大量資金，而大宗商品的投資倉位卻很低，這為油價和其它大宗商品價格進一步上漲奠定了基礎。

「目前最佳投資之地是大宗商品，特別是考慮到美聯儲的政策轉向」Jeff Currie稱，意指美聯儲決定今年晚些時候開始加息。「我們認為，將再次出現大宗商品和實物資產整體表現超越平均水平的一年。」

高盛重申了其2020年10月的核心觀點。當時該行表示，大宗商品正在啟動一個可能持續數年甚至10年的超級周期。在疫情繼續威脅需求和投資之際，石油市場尤其可能吃緊，即使OPEC+逐步增產供應市場。

高盛料油價走勢繫於伊朗能否回歸國際市場

Jeff Currie稱，當今世界上僅有兩個國家可以比2020年1月生產更多的石油，即沙特阿拉伯和阿聯酋，其他國家都在努力增產以達到疫情前的水平。

媒體周四公布的一項調查顯示，OPEC12月石油產量增幅再次低於與盟友達成協議的計劃增幅，突顯出在全球需求從疫情中復甦之際，產能限制正在抑制供應。調查發現，OPEC的12月日產量為2,780萬桶，較上月增加7萬桶，但低於供應協議所允許的日增25.3萬桶。

「在接下來的3至6個月內，這個市場有可能變得非常吃緊」Jeff Currie稱。

他補充稱，高盛對布倫特原油第一季度的目標價為每桶85美元，但這是假設伊朗產量將於今年晚些時候回歸市場的情況下得出的，然而現在看起來這越來越不可能。如果伊朗沒有恢復出口，我們今年可能會看到油價達到每桶95美元。

國際油價周四上漲約2%，延續新年漲勢，因OPEC+產油國哈薩克斯坦動亂升級，且利比亞供應部分中斷。周五亞盤，油價維持漲勢，截至目前，布倫特原油目前交易在約82美元，而WTI原油交易在約80美元。

上個月，高盛預測，隨着需求增長超過供應增長，油價可能在2023年達到100美元。