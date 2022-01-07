的士荒｜泰加﹕新管理層力求止蝕　保監局屢次挑戰經營路線

保監局今日宣布，會接管正在停牌的泰加保險（6161）業務及資產。該公司亦宣佈會在七日通知期後取消其承保的士保單及退回保費，會向受影響投保人提供30日的按保方案，確保的士不會因為保單被取消而不獲保險保障。

集團表示此次是純粹商業決定，以應對汽車保險分部的長期虧損，保障廣大股東的基本利益。另外，因保監會稱目前市場上已有8間保險公司可以充分承保香港的士保單，公司相信的士業界可以安穩過渡。

執行董事林烽表示COVID-19疫情首度爆發至今已逾2年，全球各行各業都備受打擊。公司在艱難的市況中一直努力維持運作，特別是新一代管理層上任後，一直尋覓方法止損，亦積極為客戶提供優質服務。惟保監會屢次挑戰公司的經營路線，對公司而言是雪上加霜。今次做出退保的士保險的決定實屬不易，但相信市場上其他保險公司可以承接的士保單，希望令業界安穩過渡。

他又指出公司未來會大力發展其他一般保險業務，利用團隊內的國際保險優才，為香港保險市場提供高質量的一般保險業務