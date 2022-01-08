舊經濟撑市恒指收復二萬三　專家：博內房看一條件　兩板塊或更佳

港股重上二萬三關，報23493點，專家分析指，內房傳出監管放鬆消息、科技股回升、銀行股受惠加息而受提振，均令大市造好，惟未敢言好，預料最多升23700至24000點水平。

輝立證券及輝立資本管理董事黃瑋傑接受訪問時表示，大市受個別行業的消息而提振，如油價上升推升油股、債息上升利好銀行股、內房放寬融資令內房股大彈，是舊經濟股靠各自原因推升大市。然而，暫未見特別利好大市原因，而大市成交只回復至約1,400億元水平，相信近日回升是投資者的淡倉先行獲利並低位撈貨所致，預料恒指後市23000點關為支持，上方23700點為阻力。

安里資產管理董事總經理郭家耀接受訪問時表示，大市連跌多日，現見超跌後技術性反彈，「未來要留意內房監管和債務問題，以及美國債息會否再走強的因素，如債息升得急，高估值股份恐再受沽壓，故要小心其因素再困擾大市，認為恒指為22800點為支持，如果上述因素配合，希望恒指可升至24000點關。」

有傳內房「三條紅線」要求傳獲放寬，內房股周五走強，尤其是有央企背景的房企，中海外急升9%，，創逾5個新高。

黃瑋傑：建材基建更勝內房

內房股周五走強，尤其是有央企背景的房企，中海外（0688）急升9%，報22.2元，創逾5個新高，潤地（1109）升7.3%，報36.2元，成為周五藍籌股升幅最大的頭兩位。

內房「三條紅線」要求傳獲放寬，內媒報道，目前銀行已告知一些大型優質房企，若對陷債務危機企業項目以承債式收購，相關併購貸款不再計入「三條紅線」相關指標。另外，外電REDD就指，上海、廣東當局過去一周會見當地國有房企，交代有關放寬收購陷債務危機企業資產的財務報表要求。

黃瑋傑表示，如果這內房政策屬實，對央企背景的房企為好，不過內房違約問題和債務問題未會這麼快便完結，「我反而看好建材和基建股，因中國今年要穩經濟，相信兩個板塊今年可轉好。」

黃瑋傑和郭家耀均指銀行股的利好勢頭較為持久，受惠美國預期加息3次及縮表計劃，將利好銀行的息差收入。（路透社）

郭家耀：內房博升空間大 物管也選央企背景

問及現應買入內房股還是物管股，郭家耀表示，投資者買入內房比較進取，並宜選取央企背景的企業，上升空間較大；至於物管股方面，則要預及市場不會再給予從前的高估值，而且又可觀乎其母公司財政實力，並宜同樣買入央企物管，料較民企為好。

不過，黃瑋傑和郭家耀均異口同聲地指銀行股的利好勢頭較為持久，受惠美國預期加息3次及縮表計劃，將利好銀行的息差收入。郭家耀指，滙豐（0005）和中銀香港（2388）走勢較強，值得留意。