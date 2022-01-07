恒生科指破底市場棄新轉舊　兩大藍籌內房周升10%至20% |一周回顧

新年伊始恒指本周走勢先低後高，受累美聯儲會議紀錄為全球資本市場帶來「最快3月加息」、緊接「縮表」兩大震撼訊號，恒指一度跌穿二萬三大關，科指更再刷面世一年多以來新低。不過，投資者並非只沽不買，傳統股板塊如銀行、金融及內房股逆市獲買盤低吸，其中重磅滙控（0005）升至半年高，兩大藍籌內房中海外及潤地一周齊升一成至兩成，支持恒指全周反覆微升近百點。



資金轉投舊經濟股 恒指回穩科指續挫

港股本周五日內三升兩跌。新年復市紅盤低開，恒指連續九日開出陰燭，最低見22851點，逼近早前所創下的近兩年低位22665點。跌市元兇是科網龍頭股騰訊、阿里及美團急挫，並觸發恒生科指再創面世一年多以來的新低。

不過，至周四港股低開高走，單日轉向，尾市低位反彈逾300點，重上二萬三。特別是美國最快3月加息的預期加劇，金融銀行股有支持，大象匯控重上50元大關，見半年新高，友邦亦重返80元水平，支撐大市在本周尾段回穩。

總結全周，恒指累升0.41%或95點，是連升第3周；恒生科指創新低，一周累跌3%或167點。

市場擔心騰訊手上其他科網股成新一輪減持目標，拖累美團曾單日急挫逾11%，失守兩百元關。（資料圖片）

騰訊連環沽科網股 累美團單日急挫逾10%

龍頭科網股捱沽主要受累兩大利淡消息，一來是由於市監局再公布經營者集中案處罰決定，騰訊榜上有名，二來騰訊自身再有大動作，繼聖誕節前宣布股東向派發京東股份用作股息後，本周再宣布減持新加坡遊戲及電子商務公司冬海集團Sea Ltd （SE）的股份，投資者憂騰訊有套現壓力，同時擔心騰訊手上其他科網股，將成新一輪減持目標，拖累騰訊持股的美團曾單日急挫逾11%，失守兩百元關，嗶哩嗶哩亦瀉10.6%，創在港收市新低。

內房併購有放寬 中海外一周成兩成

不過，雖然科技股再度轉弱，不過有板塊卻逆市見資金停泊，當中首推內房股板塊。本周五大升幅恒指升幅股，內房股霸佔三席位（詳見附表），升幅最大的是中海外，一周累升20%。

全周五大升幅藍籌股（巨子製圖）

備受債務問題困擾的內房股突然逆市走強，全因市場憧憬內地房地產政策有放鬆跡象，特別是在行業併購方面。據內地《財聯社》引述消息指，內地銀行已告知一些大型優質房企，針對陷入流動風險企業項目的承債式收購，相關併購貸款不再計入「三條紅線」。「三條紅線」是對內房的負債規模設下的三條嚴格規定，是指扣除預收款後負債率不得大於70％、淨負債率不得超過100％、現金短債比不可低於一倍。

另外，《彭博社》亦引述消息指，監管機構上個月窗口指導商業銀行，鼓勵銀行在滿足相關監管要求的前提下，扭轉對開發商貸款的下滑趨勢，在今年一季度實現正成長。

然而，雖然內房行業併購可望放寬，不過個別債台高築企業仍處風暴之中。世茂集團一周逆挫近8%，主要受累集團有信託產品違約。

高盛近日報告指，估計內房1月到期的離岸和在岸高收益債券償還額為60億美元，總值將高於去年11月和12月兩個月的總和。雖然中國逐步對房地產行業採取寬鬆政策，但行業挑戰仍存。